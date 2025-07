Anticipazioni Un posto al Sole: la scelta struggente di Guido

Che cosa ci attende nei prossimi appuntamenti giornalieri della nostra soap opera del cuore? Scopriamo la scelta di Guido.

L’estate 2025 per gli appassionati di Un Posto al Sole non manca di regalare emozioni e colpi di scena, come da anni accade per la soap amatissima.

Il pubblico italiano è da anni affezionato alla soap italiana, ambientata a Napoli e tra le più longeve in assoluto (continua ininterrottamente dal 1996, è sempre alla ricerca delle anticipazioni in rete per sapere cosa accadrà ai loro personaggi preferiti e come si evolveranno le storie attorno ai protagonisti di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole, anticipazioni delle prossime puntate

La storia d’amore tra i due vigili urbani è tra i punti cardine nella storia di Un Posto al Sole, ma come accade anche nella realtà, la coppia dopo anni si trova da molte puntate al centro di una crisi matrimoniale profonda, che il pubblico della soap sta seguendo con passione e curiosità. Cosa sta accadendo tra Guido e Mariella?

La coppia si trova ad affrontare la crescita e i problemi del figlio Lollo, ed è proprio per il bambino che Mariella decide di chiedere a Guido di tornare a dormire in casa con loro per alcune notti; la donna è preoccupata per lo stato d’animo e i comportamenti di Lollo, ma la scelta di fare questa richiesta a Guido mette in allerta Sasà, che vuole proteggere Mariella da una eventuale delusione.

L’uomo infatti le spiegherà che il rischio per Lollo di vedere in casa di nuovo i genitori, è di illudersi che la famiglia si sia riunita, e la delusione farebbe un effetto peggiorativo.

Lollo infatti, felicissimo alla vista del padre che arriva in casa con la borsa, tornerà la notte a bagnare il letto, ma Mariella resta convinta che questa decisione sia la migliore per tranquillizzare il bambino. La crisi tra i due, ricordiamo, è stata legata anche alla relazione di Guido con Claudia che ora sembra essere finita proprio per volere dell’uomo – la donna aveva ricevuto una proposta lavorativa fuori Napoli, e questo aveva stabilizzato il rapporto.

L’immagine della famiglia al mattino che fa colazione riunita in casa, assieme alla scena di un momento in cui la coppia si sfiora la mano, lascia aperta la porta ad un possibile riavvicinamento tra i due, ed un dubbio che il pubblico potrà chiarire solo continuando a seguire le puntante della soap in onda su Rai Tre.