Anticipazioni Tradimento: la vendetta di Ipek contro Yesim, un video realizza tutto – chedonna.it

La tensione cresce nella fiction Tradimento con un gesto estremo di Ipek che punta a rovinare la reputazione di Yesim.

Nelle prossime puntate di Tradimento i colpi di scena a suon di vendette non tarderanno a scuotere fli animi dei protagonisti della soap opera. Ipek si dimostra sempre più gelida e pronta a tutto per poter avere la sua vendetta contro Yesim, la cui colpa è quella di averla smascherata agli occhi di Oltan e di averle rovinato i piani.

Ipek entrerà in possesso di un video che si rivelerà l’arma perfetta per distruggere la reputazione e la carriera di Yesim, togliendole così in un colpo solo tutto ciò a cui tiene.

L’astio di Ipek, come abbiamo visto, nasce da una serie di tradimenti e incomprensioni, culminati nel momento in cui Yesim svela a Oltan le sue intenzioni folli e lo convince ad allontanarsi. Ma la vendetta, come si dice, è un piatto che va servito freddo. Con determinazione e astuzia, Ipek decide di colpire dove fa più male: l’immagine pubblica e il lavoro di Yesim.

Ipek pronta a tutto pur di distruggere Yesim

Il primo passo di Ipek per avere la sua vendetta contro Yesim consiste nel rubare dal computer di Oltan un vecchio video. Nel video Yesim appare con un cliente dell’hotel dove lavorava anni prima. Ipek è decisa ad alterare il video, così da aumentarne l’impatto mediatico e l’ambiguità delle immagini.

Il materiale in possesso di Ipek viene lavorato da un esperto, così da far sembrare che Yesim lavori come escort. Il video viene poi pubblicato sul dark web e, in poco tempo, inizia a circolare rapidamente, raggiungendo anche alcuni clienti dell’attività di catering gestita da Yesim.

Le conseguenze per Yesim sono devastanti. La donna viene infatti presa di mira con atteggiamenti inappropriati e richieste sconvenienti da parte di numerosi clienti. Ben presto la situazione precipita, fino a culminare in un episodio in cui Umit, nel tentativo di difendere Yesim, aggredisce un uomo e viene coinvolto in un’indagine.

Questo da modo alla polizia di scovare il video. Gli agenti convocheranno Yesim e Umit, mostrando loro il materiale diffuso online. Yesim convinta che sia stato Oltan a diffondere il video, lo affronta con rabbia. L’uomo, pur negando, intuisce subito che dietro a tutto c’è Ipek, e non esita a smascherarla: “Hai rivelato i suoi inganni. Questa è la sua vendetta.”