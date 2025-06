Anticipazioni Tradimento, dramma alle porte: ferito e in ospedale, cosa accadrà nelle prossime puntate – chedonna.it

Nelle prossime puntate di Tradimento si consumerà un vero e proprio dramma per l’amato protagonista: sarà costretto ad andare in ospedale per essere rimasto ferito dopo una lite.

Prima dello stop della sua messa in onda, Tradimento è pronto a regalare delle puntate da cardiopalma al suo pubblico. Da quanto confermano alcuni spoiler delle prossime puntate, infatti, sembrerebbe che uno dei protagonisti principali della soap rimarrà coinvolto in una rissa e verrà immediatamente trasportato in ospedale.

Negli episodi che stanno andando in onda in questi ultimi giorni, a catturare l’attenzione di tutti sono stati propri Yesim ed Umit insieme alla loro azienda di catering. Dopo essersi presi l’incarico di curare una cena di un uomo affari, la coppia è stata accusata, ed ovviamente portata in cercare, di averlo ucciso, avvelenando una salsa che aveva da poco assaggiato.

Presi dalla disperazione e non sapendo come reagire in una situazione del genere, i due soci decidono di chiamare Guzide e Sezai e di risolvere definitivamente la cosa. Umit e Yesim, infatti, sono davvero innocenti nell’omicidio di Kadir e riusciranno persino a dimostrare la colpevolezza di sua moglie e dell’amante in uno show televisivo. Tutto bene quel che finisce bene, si potrebbe, ma non è affatto così, soprattutto per uno di loro.

Spoiler prossime puntate Tradimento: chi finirà in ospedale tra Umit e Yesim, colpo di scena

Dopo aver archiviato il caso dell’uccisione di Kadir, Umit e Yesim vivranno un momento d’oro della loro società di catering, riuscendo così a ricevere un bel po’ di offerte piuttosto allettanti. Quando tutto sta andando per il verso giusto, però, ci sarà qualcosa che rovinerà i loro piani. Le prossime puntate di Tradimento, infatti, dicono che il fratello di Guzide sarà coinvolto in una mega lite, che lo costringerà a presentarsi in ospedale.

Insieme a Yesim per discutere i dettagli di un’importante proposta di lavoro, Umit sarà costretto a sentire le diverse avances e complimenti che un potenziale cliente, con un’età piuttosto avanzata, rivolgerà alla sua collega. Se in un primo momento, però, il fratello di Guzide si mostrerà apparentemente indifferente, quando si renderà conto che l’uomo sta esagerando con le parole, cambierà atteggiamento, attaccandolo.

Umit, però, non sa che lui avrà una pistola sulla cinta, che farà esplodere un colpo, prendendolo in pieno sulla mano. Così, il cuoco verrà portato immediatamente in ospedale e, dopo essere stato medicato, ritornerà a casa insieme alla sua famiglia. Insomma, un grosso spavento per lui e per tutti, che però avrò un dolce lieto fine.