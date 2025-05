Anticipazioni Il tradimento: salta il matrimonio? Chi non si presenta all’altare

Scopriamo che cosa ci attendere nelle prossime puntate per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera che arriva dalla Turchia.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere una nuova puntata con la soap opera Tradimento. Come accade di recente, a vari programmi che vanno in onda su Canale 5, arrivano dalla Turchia e con le loro trame riescono a catturare chi le guarda. Sono ricchissime di colpi di scena, come andremo a vedere anche a breve.

Quindi, scopriamo che cosa accadrà al matrimonio tanto atteso! Siamo certi di aver stuzzicato la tua curiosità, quindi scorri le prossime righe e rimarrai senza parole.

Addio al matrimonio atteso in Tradimento

Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia per le prossime puntate sono veramente al cardiopalma! Iniziamo immediatamente dicendo che Tarik propone a Yesim di fare coppia ma con un motivo ben preciso, ovvero quello di evitare una lunga causa per la custodia di Oyku. L’avvocato, dentro le mura di casa, ovviamente, ha un atteggiamento particolare con la donna, la tratta con una serve.

Ecco quindi che Yesim inizia a pensare come può vendicarsi. Arriva immediatamente l’idea! Vede Tarik che uccide uno dei suoi scagnozzi e gira un video. La madre di Oyku, quindi, per proteggere il figlio, prende il video e lo chiude nella cassetta di sicurezza dando la chiave a Guzide. Solamente lei può aprirla in caso fosse successo qualcosa.

Yesim, quindi, decide di affrontare Tarik dichiarando che ha un video dove si vede che uccide una persona e vuole proporre delle particolari condizioni per il suo silenzio. Di quali si tratta? La donna vuole che sia rispettata e che diventi suo marito! Ma il piano, che sembrava andare per il meglio, non è così semplice, anzi.

Tarik, il giorno del si non si presenta al matrimonio. Il cerimoniere, dopo oltre mezz’ora di attesa annulla la cerimonia. Yesim, come possiamo immaginare è molto arrabbiata. Guzide, intanto, viene tamponata e le rubano la macchina. Ma chi è stato? Ovviamente Tarik! Il motivo è che lei ha la chiave della cassetta dove si trova il video che lo incrimina.

Ma tutto non andrà come previsto, ecco quindi che Tarik deve chiedere scusa a Yesim comprandole una preziosa collana ed un mazzo di fiori. Cosa succederà poi? Ancora non possiamo saperlo ma l’appuntamento è sempre quello giornaliero, oltre a quello serale del martedì. Ci aspettano ancora molti colpi di scena per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera turca.