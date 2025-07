Anticipazioni I Cesaroni: le immagini sul set svelano i primi spoiler

Le prime immagini dal set de I Cesaroni – Il ritorno fanno impazzire i fan: ecco cosa ci aspetta nella nuova stagione tra volti storici, assenze pesanti e tante novità.

C’è un cortile alla Garbatella che non ha mai smesso di appartenere all’immaginario collettivo. Le scale, i panni stesi, la bottiglieria: tutto è rimasto nel cuore di chi ha amato I Cesaroni, la serie che ha raccontato un pezzo di Roma e di italianità tra famiglia, amori complicati e amicizie sincere.

Dopo anni di silenzio, il ritorno sul set è bastato per scatenare nostalgia e curiosità. Ma cosa ci riserverà questa nuova stagione? Una cosa è certa: il pubblico non rivedrà esattamente la stessa famiglia di un tempo.

Alcuni personaggi storici mancheranno all’appello, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare. Altri, invece, sono pronti a riprendersi il loro spazio con storie nuove, più adulte e forse anche più amare. Ma il fascino della Garbatella, quello, sembra essere rimasto intatto. Il resto? Lo scopriremo a breve, tra ritorni inattesi e nuovi arrivi.

La Garbatella non è mai stata così viva: ecco chi torna (e chi no) nella nuova stagione

La notizia era nell’aria da mesi, ma adesso è ufficiale: I Cesaroni stanno davvero tornando. Il primo ciak della settima stagione, che porta il titolo I Cesaroni – Il ritorno, è stato battuto lo scorso marzo a Roma, tra gli stessi vicoli che avevano visto nascere la fortunata serie. A dirigere questo revival c’è Claudio Amendola, volto e anima di Giulio Cesaroni, che si è messo dietro la macchina da presa in un progetto dal sapore personale e nostalgico.

Amendola non ha nascosto l’emozione e la commozione, soprattutto per l’assenza di Antonello Fassari, interprete di Cesare, scomparso nel 2024. La bottiglieria, teatro di mille avventure e risate, porta ancora il suo nome inciso idealmente sul ciak: “Ciao Antonello”, ha confessato Amendola, raccontando di aver percepito la sua presenza appena varcata la soglia di quel set così familiare.

Ma veniamo alle novità di trama: dieci anni dopo, la storia riprende con Giulio alle prese con una doppia sfida. Salvare la bottiglieria che rischia di essere venduta all’asta e, parallelamente, ritrovare sé stesso dopo anni di cambiamenti e perdite. Un cammino che si intreccerà con il ritorno dei suoi figli: Rudi, Mimmo e Marco, quest’ultimo ora in compagnia della nuova compagna Virginia e del piccolo Adriano, frutto di una vita familiare lontana dalla Garbatella.

Non mancheranno altre vecchie conoscenze come Walter Masetti e Augusto, fratello di Giulio interpretato da Maurizio Mattioli. Eppure, alcune assenze pesano: Lucia (Elena Sofia Ricci), Eva (Alessandra Mastronardi), Alice (Micol Olivieri), Ezio (Max Tortora) e Stefania (Elda Alvigini) non torneranno. Scelte di trama, certo, ma anche una fotografia del tempo che passa.

Il cast, però, si rinnova. Tra i nuovi volti ci saranno Ricky Memphis nei panni di Carlo, padre di Virginia, e Lucia Ocone, che interpreterà Livia. Spazio anche a storie contemporanee: Andrea Arru sarà Olmo, ragazzo neuro-divergente, con Chiara Mastalli nel ruolo della madre Ines, destinata a intrecciare il suo destino con quello di Mimmo. A sorprendere ci sarà anche la partecipazione di Fabio Rovazzi, che interpreterà sé stesso in un cameo che promette leggerezza.

Il conto alla rovescia è iniziato. I fan sperano che la magia della Garbatella sia rimasta intatta, tra nostalgia e nuove storie capaci di far ridere, riflettere e, perché no, anche commuovere ancora una volta.