Anticipazioni Forbidden Fruit, dal matrimonio alla guerra: cosa accade tra Alihan ed Ender

Le anticipazioni di Forbidden Fruit che arrivano dalla Turchia svelano che per Alihan non sarà affatto facile liberarsi di Ender.

I colpi di scena, in Forbidden Fruit, non finiscono mai e, come svelano gli spoiler che arrivano dalla Turchia, le emozioni saranno ancora tante. Nelle puntate attualmente in onda in Italia, per vendicarsi di Halit, responsabile della fine del matrimonio dei genitori e, indirettamente della morte del padre, Alihan ha deciso di allearsi con Ender che, a sua volta, ha come unico obiettivo la rovina dell’ex marito dopo la scelta di quest’ultimo di non divorziare più da Yildiz.

Un matrimonio che ha avuto ripercussioni su tutti: su Halit che non capisce il voltafaccia di Alihan; su Zeynep sconvolta dall’atteggiamento dell’uomo che stava per sposare e su Zerrin, colta da malore dopo aver scoperto che il fratello ha sposato la donna responsabile della fine del suo matrimonio con Halit il quale, avendo capito le intenzioni degli sposi di scalare la holding, punta su Zeynep che si schiera con lui contro l’ex fidanzato.

Anticipazioni Forbidden Fruit: la mossa di Ender contro Alihan

Le anticipazioni di Forbidden Fruit svelano che, nelle puntate che andranno in onda prossimamente, Alihan e Halit avranno modo di chiarirsi. Il padre di Lila, racconterà all’ex cognato che non era stato lui a far finire il matrimonio dei genitori ma l’ex socio Tuncer. Una verità amara che porterà Alihan a rimettere tutto in discussione provocando a riconquistare l’ex fidanzata Zeynep che, nel frattempo, per riconquistarlo, farà una mossa per scatenare la sua gelosia.

Scoperta la verità, Alihan chiederà scusa a Halit e proverà a divorziare da Ender che, nel frattempo, chiederà la custodia legale del figlio Erim. Per provare a farsi perdonare da Zeynep, Alihan le svelerà il vero motivo per cui ha deciso di sposare Ender promettendole di divorziare il prima possibile.

Riuscire a mettere finire al matrimonio con Ender, però, non sarà affatto facile perché la donna spiegherà di non essere stata lucida nel momento in cui ha firmato l’accordo di divorzio poiché era sconvolta dall’incidente in cui il figlio Erim aveva investito una donna.

Una presa di posizione netta quella di Ender, decisa a non perdere i vantaggi sociali ed economici ottenuti come moglie di Alihan. Per quest’ultimo, coronare il suo sogno d’amore con Zeynep, diventerà sempre più difficile mentre la sorella di Yildiz non avrà più alcuna aspettativa sul suo futuro con l’imprenditore, l’unico uomo che abbia realmente amato.