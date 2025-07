Anticipazioni Don Matteo 15: clamorosa novità nel cast, ecco chi arriva

Don Matteo non si ferma anzi prosegue la sua lunga e fortunata storia televisiva. Un nuovo capitolo, il quindicesimo, sta arricchendo la saga con imperdibili novità.

Capitolo numero quindici nell’arco di una vita televisiva che ha toccato il quarto di secolo. Venticinque anni che hanno assicurato alla rai uno dei suoi più grandi successi.

E nell’arco di venticinque anni, e quattordici serie già andate in onda, i cambiamenti, più o meno forzati, sono stati inevitabili, quasi fisiologici. La serie ha perduto perfino il suo protagonista principale, Terence Hill, che ha abbandonato l’abito talare di Don Matteo durante la stagione numero 13.

L’episodio intitolato “Così vicini, così lontani” poteva rappresentare ‘l’inizio della fine’ della fin lì seguitissima serie. Così non è stato poiché anche lo scioccante addio del grande attore veneziano non ha avuto alcun impatto negativo sugli ascolti.

Via un sacerdote, Terence Hill/Don Matteo, eccone un altro con il volto di Raoul Bova/Don Massimo. E le novità sono proseguite e proseguiranno ancora. Anche nella stagione numero quindi e saranno novità stuzzicanti.

Abbiamo parlato di novità poiché saranno più di una. Ed allora andiamo a conoscerle insieme le novità che attendono i fan di Don Matteo, nella sua stagione numero quindici, nell’anno del suo venticinquesimo compleanno.

Don Matteo 15, chi entra in scena?

Le riprese di Don Matteo 15 sono iniziate alla fine di giugno negli studi Lux Vide di Formello, mentre la troupe della serie si sposterà a Spoleto nel mese di settembre. La nuova stagione della fortunata serie andrà in onda probabilmente i primi mesi del nuovo anno. Una serie che sarà composta da dieci nuovi episodi.

E come detto con diverse novità. La più intrigante riguarda l’ingresso in grande stile di una grande attrice e di un grande personaggio, Valeria Fabrizi/Suor Costanza. Un incrocio tra due fortunate serie televisive, Don Matteo e Che Dio Ci Aiuti con la splendida attrice 88enne nel ruolo di trait d’union.

Ecco allora che Suor Costanza andrà ad incrociarsi con i personaggi storici della fiction, dal maresciallo Cecchini/ Nino Frassica fino a Don Massimo/Raoul Bova. Inoltre Valeria Fabrizi non apparirà soltanto per un cameo ma sarà protagonista della serie ed il suo ruolo avrà un peso importante all’interno della narrazione.

“Sarò sempre Suor Costanza. Ci sarà un crossover, sono contentissima di lavorare con i colleghi nuovi. Ci aiutiamo a vicenda con le idee per fare il meglio. Sarà divertentissimo”, queste le sue parole riportate da libero.it.

Valeria Fabrizi ma non soltanto, Infatti il capitolo numero quindici di Don Matteo vedrà la presenza di Diletta Leotta che indosserà i panni di un personaggio che infiammerà la caserma dei Carabinieri. Al momento non si sa se la partecipazione della giornalista-conduttrice catanese sarà come guest-star o si protrarrà per l’intera durata della serie. Intanto un sincero: ben arrivate!