Andrea Delogu sconvolge tutti, arriva la notizia bomba che nessuno si aspettava

Andrea Delogu e la notizia bomba che ha sconvolto tutto: nessuno se lo aspettava.

Andrea Delogu è una conduttrice molto amata dal pubblico, con un passato difficile dato che ha trascorso la sua infanzia nella comunità di San Patrignano, dove erano ricoverati i suoi genitori, Walter Delogu e Titti Peverelli, che si sono conosciuti proprio lì. Ma ha avuto un grande riscatto diventando una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo.

La vita privata della Delogu è stata, ed è tutt’ora, sempre al centro della cronaca rosa. È stata legata per 3 anni ad Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro. Nel 2016 si è sposata con l’attore Francesco Montanari, e i due si sono separati nel gennaio del 2021. Da luglio 2021 è legata al modello Luigi Bruno di 16 anni più giovane. Ma la notizia che è arrivata ora, ha sconvolto tutti: nessuno si aspettava questo.

La notizia bomba che sconvolge tutti: cosa è successo ad Andrea Delogu

Sta facendo discutere ciò che è successo ad Andrea Delogu o meglio all’ex marito Francesco Montanari. Proprio lui si è risposato (a sorpresa) ed è stato molto accusato per questo sul web.

Come anticipato, i due sono stati sposati dal 2016 fino al 2021. Montanari è convolato a nozze con la psicologa Federica Sorino, in Puglia, nella Masseria Mozzone. Questa mossa è apparsa inaspettata per i fan della Delogu perché l’attore si sarebbe così lasciato alle spalle il rapporto con la conduttrice. Sotto i post social del matrimonio, tanti hater hanno iniziato a criticare l’attore prendendo le parti della Delogu, che attualmente è impegnata nella conduzione dei Tim Summer Hits.

Una cerimonia, quella del matrimonio dell’attore, con pochi intimi ma in una cornice magnifica con gli ulivi della Puglia, un posto importante per i neo sposi. Montanari ha spiegato: “La nonna di Federica era di Torre a Mare. È mancata durante il Covid, lei le era molto legata. Quel posto ci sembrava giusto. semplice, elegante, nostro”.

In tutto questo scenario idilliaco, però, si sono inseriti dei commenti poco carini da parte degli hater. ”Ma quante volte si sposa sto qua?“; “Questo non si è ancora separato che già si è risposato“; “Manco il tempo di lasciarsi che già fanno un altro matrimonio“. Scorrendo sotto i post delle foto del giorno lieto, è possibile trovarne tantissimi del genere. Non si è espressa invece proprio l’ex compagna, Andrea Delogu, che ha una vita privata che procede a gonfie vele con il suo fidanzato, il modello Luigi Bruno, con cui sta dal 2016.