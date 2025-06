Amici, terremoto dietro le quinte: spunta il volto di Ballando con le Stelle tra i prof

Tra i prof della prossima edizione di Amici spunta anche il nome di un volto di Ballando con le Stelle. Ecco di chi si tratta.

È passata solo qualche settimana dalla fine dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha visto trionfare il ballerino Daniele ma già si chiacchiera molto della prossima edizione che inizierà a settembre. In attesa di scoprire i talenti del ballo e del canto che formeranno la nuova classe, c’è molta ansia anche di sapere chi saranno i professori.

Infatti pare che ci saranno alcuni cambiamenti rispetto all’ultimo anno scolastico. Alcuni nomi saranno confermati ma qualcuno invece andrà via. A questo proposito, fra i possibili prof è spuntato anche il nome del volto di Ballando con le Stelle. Ecco di chi si tratta.

Il volto di Ballando con le Stelle tra i prof di Amici

A settembre inizierà una nuova edizione di Amici e c’è molta attesa di scoprire chi saranno i professori di canto e di ballo. Sì, perché alcuni di loro non sono stati confermati e allora sono giunte delle indiscrezioni che vedrebbero seduto in cattedra anche un volto di Ballando con le Stelle.

Sembra infatti che siano confermati i prof di ballo Alessandra Celentano e quelli di canto Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Secondo Nuovo Tv, Deborah Lettieri non ci sarà. Dopo una sola edizione come prof di ballo, la Lettieri potrebbe essere sostituita da un volto di Ballando con le Stelle, vale a dire Angelo Madonia, compagno di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis.

In dubbio invece i prof Emanuel Lo e Anna Pettinelli che, sempre secondo indiscrezioni, potrebbe divenire la nuova opinionista del Grande Fratello insieme alla sua amica Stefania Orlando o ad uno degli uomini più amati dell’ultima edizione del reality (Javier Martinez o Lorenzo Spolverato). Come prof di ballo della prossima edizione di Amici ci sono anche altri nomi papabili oltre a quello di Angelo Madonia, vale a dire quello dell’ex maestra di Amici Veronica Peparini o di Andreas Muller, vincitore di Amici ed ex professionista del talent.

Non ci sono ancora certezze quindi bisognerà attendere ulteriori conferme per sapere definitivamente come sarà formato il cast di professori della prossima attesissima edizione di Amici.