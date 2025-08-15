Altro che sorbetto, questo dolce al limone a fine pasto conquista tutti: la vecchia ricetta di nonna Ada è imbattibile

Stanchi del solito sorbetto? Questo dessert fresco porta in tavola la giusta dose di cremosità e golosità: prepararlo è semplicissimo!

In estate, o dopo una cena a base di pesce, si ha spesso l’abitudine di terminare il pasto con il sorbetto a limone. Tuttavia, dopo aver provato questa coppa di limone e Pavesini sarà davvero difficile tornare indietro.

Si tratta di un dolce al cucchiaio goloso e raffinato al tempo stesso, merito dell’unione tra la crema al mascarpone e la freschezza agrumata della lemon curd, che saprà convincere anche i palati più difficili. La coppa al limone e Pavesini è adatta sia a un pranzo in famiglia che a un buffet elegante, può essere servita in monoporzioni o come dolce unico.

Come si prepara la coppa limone e Pavesini: ingredienti e preparazione

La ricetta della coppa al limone e Pavesini è estremamente facile da preparare e si compone di ingredienti facilmente reperibili.

Ingredienti per 4/6 coppe

Crema al mascarpone 250 g di mascarpone 200 g di panna da montare 80 g di zucchero a velo Scorza di limone – edibile e non trattato –

Lemon curd 2 uova 100 ml di succo di limone 100 g di zucchero 40 g di burro 1 scorza di limone

Per la coppa 1 confezione di biscotti Pavesini Succo di limone q.b. diluito con acqua per inzuppare Limone a fette q.b. Menta



Procedimento

La preparazione inizia con la crema al limone, il primo passo consiste nello sbattere le uova con lo zucchero in un pentolino, a cui andrà successivamente unito il succo e la scorza di limone e, infine, il burro. Il tutto andrà cotto a fuoco dolce, mescolando di tanto in tanto, fino a quando la crema si addensa. Il tutto andrà coperto con una pellicola a contatto.

Dopodiché si potrà passare alla crema al mascarpone, procedendo con il montare la panna a neve ben ferma. In una ciotola, si dovrà lavorare il mascarpone con lo zucchero a velo e la scorza di limone. Infine si dovrà unire la panna, assicurandosi di procedere con movimenti dal basso verso l’alto.

Una volta che entrambe le creme sono pronto si potranno comporre le coppe. Il primo strato si compone di crema al mascarpone, sopra la quale andranno adagiati i Pavesini inzuppati in una miscela di acqua e limone. Sopra ai biscotti andrà versato uno strato di lemon curd. L’intero procedimento andrà ripetuto fino al riempimento delle coppe.

L’ultimo strato dovrà essere di lemon curd, sopra alla quale andrà adagiata come decorazione, una fettina di limone e quale fogliolina di menta. Il dolce dovrà riposare in frigo per 2 ore prima di essere servito.