Altro che solite lasagne, la versione di Bruno Barbieri è la più buona la mondo: la ricetta è semplicissima

Non sono le lasagne classiche: questa versione di Bruno Barbieri è molto più buona e particolare. Ecco come la prepari.

Se c’è un piatto a cui proprio non si può resistere, questo sono le lasagne. Con la loro sfoglia, il sugo corposo, conquistano sempre tutti quando vengono portate in tavola la domenica o per qualche occasione speciale.



Anche se è un piatto apparentemente semplice, molte persone chiedono sempre alla mamma o alla nonna di prepararlo per loro piuttosto che cimentarsi nella realizzazione. Ma oltre alla versione classica delle lasagne, ecco che dovresti provare anche quelle di Bruno Barbieri, completamente diverse ma buonissime.

La ricetta delle lasagne di Bruno Barbieri

Le lasagne di Bruno sono completamente diverse dalle classiche. Qui non c’è sugo ma il ripieno è a base di gorgonzola, cavolfiore e odori e profumi dati da spezie ed erbe aromatiche.

Per preparare queste lasagne insolite, gli ingredienti che occorreranno sono:

180 g di sfoglia per lasagna

120 g di gorgonzola

100 g di cavolfiore

3 noci di burro

1 cipollotto

1 rametto di salvia

paprica q.b.

curcuma q.b.

1 spicchio di aglio

olio evo q.b.

sale q.b.

Il procedimento per preparare le lasagne di Bruno Barbieri non è lungo e complesso quindi, anche chi non è proprio esperto ai fornelli, potrà ottenere un piatto da leccarsi i baffi. Fra l’altro, la ricetta è facilitata perché si usano le sfoglie già pronte, quelle che si possono acquistare al supermercato.

Preparazione:

Bollire in una pentola il cavolfiore e successivamente passarlo in una padella con burro, aglio, salvia e sale Far sciogliere il gorgonzola a bagnomaria Bollire la pasta e asciugarla in seguito su un canovaccio. Mettere poi la pasta in degli stampi e farcirla a strati alternando gorgonzola e cavolfiore Posizionare una noce di burro sulla pasta e chiudere con la parte rimasta fuori dagli stampi Chiudere gli stampi con della carta stagnola e lasciarli in frigo almeno mezza giornata Infornare la lasagnetta per circa 30 minuti. A parte, soffriggere il cipollotto, tagliato a pezzi grandi, in una padella con l’olio

La lasagna è pronta è si può servire posizionando il cipollotto alla base e guarnendo con dei pezzi di cavolfiore, ciuffi di gorgonzola e paprica e curcuma. Ideale da preparare quando si hanno ospiti oppure per il pranzo della domenica o di qualche altra occasione speciale.