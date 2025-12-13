Altro che melatonina in tutte le forme: arriva la posizione pilates che ti addormenta in 5 minuti

Basta soffrire d’insonnia o, ancora peggio, trascorrere ore intere nel letto prima di prendere sonno? Con questa posizione di pilates ci si addormenta in una manciata di secondi e si dorme come un ghiro.

Quando si ritorna a casa dopo un’intera giornata trascorsa a lavoro o, magari, in giro per la città per sbrigare alcune commissioni, si ha solo la necessità di mangiare qualcosa di caldo e riposarsi. Molte volte e, soprattutto, per alcune persone, però, questo desiderio non viene mai subito realizzato.

L’insonnia o, ancora peggio, la difficoltà nell’addormentamento rappresentano dei problemi ancora molto comuni. E, seppure in commercio esistano tantissimi rimedi (alcuni naturali ed altri un po’ di meno), moltissime persone scelgono di non prenderli in considerazione e, magari, di risolvere in modo perlopiù salutare.

In una situazione del genere, ad esempio, la melatonina può essere parecchio d’aiuto, eppure non tutti sembrerebbero fidarsi appieno. Usato come integratore, in effetti, è un ormone che regola il ritmo sonno-veglia e che, come ogni cosa, ha degli effetti collaterali.

Per tale ragione, qualora si avesse intenzione di risolvere definitivamente il problema dell’insonnia e si avesse intenzione di addormentarsi in meno di 5 minuti, si deve assolutamente provare questa posizione di pilates. Si tratta di un rimedio naturale, che non ha controindicazione e che può essere messo in pratica da tutti.

Qual è la posizione pilates che aiuta ad addormentarsi, come si mette in pratica e quali sono i vantaggi

La Constructive Rest Position (posizione di riposo costruttivo) è la più usata nel pilates per favorire un precoce addormentamento e risolvere il problema dell’insonnia. L’obiettivo è lasciare che la colonna si rilassi in posizione neutra, permettendo ai muscoli profondi — soprattutto quelli della zona lombare e dello psoas — di rilasciarsi, così da ridurre la tensione e favorire la respirazione.

Chi ha già ‘testato’ questa posizione, d’altra parte, parla di effetti veramente benefici e, soprattutto, immediati. Grazie, infatti, ad un respiro più lento e regolare, che abbassa anche la pressione e la frequenza cardiaca, all’eliminazione o alla riduzione del dolore fisico e, infine, un’istantanea sensazione di relax, si ha la facilità di addormentarsi subito. I principali passaggi da eseguire sono:

Sdraiarsi in posizione supina su un materasso o tappetino comodo.

Piegare le ginocchia portandole verso il petto mantenendo i piedi appoggiati in larghezza bacino.

Lasciare, poi, che le ginocchia si avvicinino leggermente tra loro, senza tensione.

Posizionare le braccia lungo i fianchi con i palmi rivolti verso l’alto, o appoggiandole sulle costole per sentire il respiro.

Chiudere gli occhi e inspirare lentamente dal naso contando 4, trattieni 1–2 secondi, espira 5–6 secondi. Ripetere per 5–10 cicli.

Rimanere, infine, nella posizione per 3–15 minuti a seconda del tempo a disposizione e del livello di rilassamento raggiunto.

La Constructive Rest Position può essere messa in pratica da chiunque. Tuttavia, se si hanno gravi problemi cardiaci, pressione molto bassa, ernie oculare o ernie spinali, sarebbe opportuno consultare il medico. Oppure, se in caso di applicazione, si notano dei forti dolori di schiena, è consigliabile smettere subito e consultare un professionista.