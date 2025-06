Altro che insalata di pasta, è questo il vero piatto gourmet dell’estate: piace a grandi e piccini ed è pronto in 2 minuti

Altro che la solita insalata di pasta: questo piatto fresco, profumato e super veloce è pronto in due minuti e riesce a mettere d’accordo tutta la famiglia.

Quando il caldo comincia a picchiare forte, mettersi ai fornelli diventa un’impresa che richiede un certo coraggio. E allora via alla caccia di piatti semplici, freschi, veloci da preparare anche in anticipo per portare al mare ma che non siano sempre le solite cose, perché va bene il caldo, ma anche il palato vuole la sua parte.

Così, mentre l’insalata di pasta continua a fare la sua dignitosa figura tra le ricette estive, c’è una nuova proposta che si sta facendo spazio con prepotenza tra pranzi in terrazza e pause pranzo sotto l’ombrellone. Ha un’anima mediterranea, profuma di basilico e riesce a far felici sia i più grandi che i bambini, anche quelli che di solito storcono il naso davanti alle verdure. Non è una novità assoluta, anzi è un grande classico rivisitato con intelligenza, ma riesce comunque a sorprendere con la sua semplicità. Vi anticipiamo solo una cosa: il protagonista è verde, profumatissimo, e viene dalla Liguria.

Pesto, patate e fagiolini: il trio perfetto che conquista anche sotto l’ombrellone

Ebbene sì, stiamo parlando della pasta fredda alla genovese, che di banale non ha proprio nulla. È il piatto che non ti aspetti, quello che riesce a essere leggero ma saporito, fresco ma completo, semplice ma quasi elegante.

Il segreto? Una combinazione tanto antica quanto azzeccata: pesto alla genovese, patate e fagiolini. E fin qui nulla di rivoluzionario. Ma il trucco sta tutto nel servirla fredda, con i sapori che si fondono lentamente e il profumo del basilico che resta intenso come appena frullato. Se poi il pesto lo preparate in casa con basilico fresco, parmigiano, pecorino, pinoli e olio buono, allora avete fatto centro.

La preparazione è più semplice di quanto sembri. Basta far bollire le patate tagliate a cubetti piccoli, poi aggiungere i fagiolini e infine la pasta. Scolate tutto e raffreddate sotto l’acqua corrente, mischiate con il pesto et voilà, il gioco è fatto. Un paio di pinoli in superficie, magari leggermente tostati, e avete un piatto che sembra uscito da un ristorante sul mare.

La cosa bella è che potete farla anche in anticipo, conservarla in frigo e mangiarla quando vi pare, senza che perda in sapore. È perfetta per chi lavora fuori casa, per un pranzo al parco o anche solo per quando non si ha voglia di cucinare ma non si vuole rinunciare a qualcosa di buono.

In un’estate in cui abbiamo tutti voglia di semplicità ma anche di coccolarci un po’, la pasta fredda alla genovese è la risposta giusta. Un piatto che profuma di basilico e vacanza, che mette d’accordo grandi e piccoli, e che si prepara davvero in pochissimo tempo. Altro che insalata di pasta: qui si fa sul serio, con gusto.