Altro che Eurospin e MD, è questo il discount più economico: 20 euro e fai la spesa per una settimana – chedonna.it

Altro che Eurospin e MD: a sorpresa c’è un’insegna che scavalca i classici discount nella gara al risparmio. Ecco qual è il più economico.

Diciamocelo: la spesa oggi è una piccola montagna da scalare. Il caro prezzi ha trasformato il carrello in un campo minato, dove ogni scelta sembra costare troppo. Quante volte arrivi alla cassa convinto di aver preso il minimo indispensabile e ti ritrovi con lo scontrino che urla?

E allora la domanda è: si può davvero fare spesa intelligente, spendere meno e non vivere di rinunce? Sì, con scelte mirate e un paniere intelligente, con circa 20 euro è possibile fare la spesa per una settimana. Basta andare in questo discount e no, non si tratta né dell’Eurospin né della MD.

Il discount più economico dell’Eurospin e della MD

Al giorno d’oggi spendiamo più di prima per meno prodotti, e la nostra strategia di risparmio spesso è ancorata a vecchie abitudini. Corriamo al discount “perché costa meno”, inseguiamo l’offerta “-30%” senza guardare il prezzo al chilo, riempiamo il carrello di marche che crediamo intoccabili e dimentichiamo che il mercato è cambiato. Lo si vede nelle piccole cose: quello yogurt che costava 0,39 oggi sta a 0,59; la passata “conosciuta” batte cassa mentre la private label accanto costa un terzo.

Gli “esperti del settore” lo dicono da anni e i dati lo confermano. Secondo un’analisi di Altroconsumo ripresa da testate come Ilfattoalimentare.it e il “Corrieredicomo.it”, la classifica della convenienza non è scolpita nella pietra. Se pensi che i re del risparmio siano solo Eurospin, Penny o MD, preparati a un plot twist: per il paniere di prodotti di marca, un punto vendita preciso – l’Ipercoop Centro Borgo in Via Marco Emilio Lepido 184 di Bologna – fa segnare un indice prezzi talmente competitivo da poter far risparmiare “fino a” circa 1.300 euro l’anno a una famiglia rispetto alla media.

Non significa che ogni scontrino sarà più leggero ovunque e comunque, ma che esistono combinazioni di luogo e paniere che ribaltano le certezze. L’analisi di Altroconsumo distingue tra carrelli diversi (grandi marche, private label, primo prezzo) e, in quel perimetro, l’Ipercoop Centro Borgo spicca sui prodotti di marca. Questo non toglie che i discount restino spesso imbattibili sulle linee “primo prezzo” e sulle private label. Il segreto è capire il tuo obiettivo: se punti alle marche note, puoi ottenere convenienza dove non te l’aspetti; se vuoi comprimere il budget al massimo, il mix “primo prezzo + offerte sottocosto + stagionalità” è ancora il biglietto vincente.