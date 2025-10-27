Alta Badia in inverno: sci e mercatini di Natale

L’Alta Badia, situata nel cuore del territorio dolomitico, è la porzione a monte della Val Badia, una delle valli più conosciute dell’Alto Adige, sia per gli stupendi paesaggi che offre, sia in estate che in inverno, sia per l’altissimo livello dei servizi turistici e delle infrastrutture dedicate alle attività estive e agli sport invernali.

Fanno parte dell’Alta Badia varie località, tutte piuttosto note: Colfosco, Corvara, La Villa, San Cassiano e Badia. Rientra nel comprensorio turistico dell’Alta Badia anche La Valle, uno dei comuni che formano la Ladinia.

L’Alta Badia deve parte della sua notorietà internazionale al fatto che ogni anno ospita alcune gare della Coppa del Mondo di Sci: quest’anno per esempio sono in programma una gara di slalom gigante e una gara di slalom speciale, rispettivamente il 21 e il 22 dicembre 2025. Le gare si svolgeranno sulla Gran Risa, una pista dal coefficiente di difficoltà estremo.

L’Alta Badia non è però soltanto sci: durante una vacanza invernale da queste parti, infatti, avrete la possibilità non soltanto di sciare, ma di assistere a diversi eventi e di scoprire alcuni mercatini di Natale.

Un consiglio per il vostro soggiorno invernale in Alta Badia

Se per il vostro soggiorno invernale desiderate una tra le migliori strutture dell’Alta Badia, potreste scegliere il Dolomites Hotel Savoy di La Villa, un 4 stelle nel quale troverete camere e suite ampie e confortevoli, un’elegante sala da pranzo, bar, enoteca, garage sotterraneo (a pagamento), stazione di ricarica per le auto elettriche, noleggio e-bike, oasi wellness con palestra, saune, bagno turco, piscina riscaldata, idromassaggio, percorso Kneipp, docce emozionali, solarium, zone relax ecc. Al Savoy gli ospiti possono scegliere tra il servizio di mezza pensione e il semplice pernottamento con colazione.

La stagione sciistica 2025-2026 in Alta Badia

La stagione sciistica in Alta Badia inizierà il 4 dicembre 2025 e terminerà il 7 aprile 2026.

Il comprensorio sciistico si trova a un’altitudine compresa tra i 1.324 e i 2.778 metri. Gli impianti di risalita sono 53 e i km di piste sono 130. Ci sono possibilità per tutti i livelli: 74 km di piste facili (blu), 47 km di piste medie (rosse) e 9 km di piste difficili. Il prezzo degli skipass per gli adulti è di 77 euro, mentre per gli adolescenti è di 55 euro.

Il comprensorio dell’Alta Badia è uno dei punti di accesso al Sellaronda, il percorso intorno al Gruppo del Sella, che attraversa quattro valli: la Val di Fassa, la Valle di Livinallongo, la Val Badia e la Val Gardena.

Per il divertimento di tutta la famiglia ci sono anche le piste da slittino, una a San Cassiano, una poco fuori da Corvara e una che parte a Santa Croce e attraversa i prati di Armentara fino ad arrivare a La Val.

I mercatini di Natale 2025-2026

Soggiornando a La Villa nella stagione invernale avrete la possibilità di visitare alcuni dei più bei mercatini di Natale dell’Alto Adige.

Uno dei mercatini più vicini è quello di Corvara (Marcé da Nadé), che aprirà i battenti il 5 dicembre 2025 e terminerà il 6 gennaio 2026.

A San Cassiano potrete scoprire il Nadé te plaza, il villaggio di Natale, che aprirà il 6 dicembre 2025.

Più lontani, infine, ma comunque meritevoli del viaggio, sono i mercatini di Natale di Brunico, di Vipiteno e di Bolzano.