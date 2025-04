Allerta reggiseni: stecche e forma sbagliata sono cause di questo problema diffuso

Come un reggiseno sbagliato può causare gravi problemi di salute: questi sono gli errori più diffusi nella scelta di questo capo.

La scelta del reggiseno è di fondamentale importanza, non solo per il comfort ma anche per evitare problemi di salute. Non tutte le donne sanno come scegliere il reggiseno della taglia giusta. Stando a statistiche diffuse di recente, ben il 70-80% delle donne solitamente indossa reggiseni inadatti, soprattutto quando questi capi vengono scelti per l’attività sportiva.

Gli esperti mettono in guardia le donne sulle problematiche che possono derivare dalla scelta di un capo sbagliano. Una vestibilità errata non solo rovina l’estetica, ma può rappresentare un vero rischio per la salute, dunque comprendere i rischi correlati all’uso di un capo non idoneo è fondamentale.

Tra le problematiche principali che si incontrano riguardano la distribuzione del peso del seno, questo potrebbe andare ad alterare la postura e a sollecitare eccessivamente alcuni gruppi muscolari e legamenti.

Le conseguenze del reggiseno sbagliato: salute e postura a rischio

Tra gli errori più frequenti nei quali si incorre quando si acquistano reggiseni, sopratutto per lo sport, è quello di optare per modelli con stecche o ferretti che potrebbero non adattarsi bene al busto. Questo potrebbe causare una pressione innaturale, andando a danneggiare i legamenti mammari, con conseguente acceleramento del cedimento del seno.

Inoltre, un reggiseno troppo stretto, potrebbe aumentare il rischio di problemi circolatori, andando così a comprendere i nervi intercostali e a causare traumi cutanei come lividi e arrossamenti. Al contrario, nel caso in cui si scelga una misura eccessivamente grande è possibile che il capo non dia il giusto supporto e potrebbe quindi indurre a movimenti compensativi, generando sovraccarichi ai tendini e alle spalle e favorendo la flaccidità del seno.

Quando si indossa un reggiseno con stecche o bretelle non idonee si potrebbe avvertire un senso di fastidio. Questo non andrebbe mai sottovalutato, l’attrito continuo di questi elementi potrebbe causare stress ai nervi, irritazioni cutanee e, in alcuni casi, persino alterare la respirazione, sopratutto nelle donne che trascorrono molto tempo sedute.

Inoltre, nel caso in cui si indossi un capo con bretelle troppo strette, il rischio è quello di ridurre il flusso sanguigno, formicolii e mal di testa da tensione. È bene poi ricordare che anche i materiali svolgono un ruolo chiave per il comfort ma anche per la salute della pelle. Fibre sintetiche o pizzi a contatto con la pelle sensibile dei capezzoli possono indurre irritazioni ed eruzioni cutanee.

Un altro fattore da non sottovalutare è la salute della schiena, questa è strettamente legata alla scelta della giusta taglia di reggiseno. Sopratutto nel caso in cui si possieda un seno voluminoso, la carenza di supporto potrebbe causare una carenza di supporto determina una postura viziata, con spalle ricurve e colonna in avanti, favorendo inoltre dolori dorsali e cervicali. Per questo motivo è importante adeguare regolarmente la misura del reggiseno alle variazioni del corpo dovute al peso, all’età e agli ormoni. Prediligendo modelli con fascia elastica ampia e bretelle robuste nei casi di seno abbondante.