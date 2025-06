Alba Parietti, nuovo look estivo: il risultato è straordinario – Video

La bella e brava Alba Parietti non smette mai di stupire, soprattutto con il suo look. Ecco il nuovo taglio estivo, tutto da copiare!

Non è estate senza i video e le foto della bella Alba Parietti, che ama condividere con il pubblico la sua quotidianità sui suoi canali social.

Alba porta con orgoglio le sue 64 primavere, grazie a un fisico e una grinta che la contraddistinguono sin dagli inizi della sua carriera. Una delle donne dello spettacolo più amate dagli italiani e che da sempre divide, è ancora oggi sulla cresta dell’onda, oltre che seguitissima sui social.

Alba Parietti presenta il suo look estivo

“Se mi guardo allo specchio, ogni tanto vedo una donna stanca con lo sguardo triste, poi una bambina con la voglia di giocare. Non ho rimpianti ho solo sogni e la partita me la sono sempre giocata come volevo senza mai barare e mi sono proprio divertita. Ho sofferto, ho gioito, sono caduta, mi sono rialzata e rifarei tutto nello stesso modo. Rivivrei tutto . Perché la vita può essere dramma e farsa . A me piace essere così profondamente frivola e se non va bene a voi è un problema vostro”.

Un lungo post che accompagna una foto in primo piano della bellissima Alba, sorridente con il suo nuovo look estivo che già ha conquistato moltissimi dei suoi fans. La conduttrice e showgirl piemontese racconta spesso come sta vivendo la sua seconda giovinezza, sempre sulla cresta dell’onda e con la voglia di sorprendere i fans e chi le sta vicino. Alba ama apparire, piacere, e curare il suo look senza mai essere banale o ripetitiva.

E come ogni estate, è già pronta a dividersi tra l’Italia e la Spagna, dove ha una bellissima casa a Ibiza con vista sul mare che ogni anno si gode con le persone care e gli amici. Proprio pochi giorni fa, la conduttrice ha condiviso sulla sua pagina Instagram degli scatti a Formentera, dove ha passato dei momenti in compagnia di amici condividendo anche degli scatti in costume che mostrano il suo fisico spettacolare.

L’estate è anche il momento delle novità in fatto di look, e come sempre Alba ha pubblicato delle foto e un video con il suo taglio di capelli pronto per la stagione calda. Nel video che ha condiviso con il suo pubblico, Alba è seduta nel salone dell’hair stylist Massimo Serini. Nel video, la Parietti spiega che “oltre che essere un grande amico, è un grande artista ed è il parrucchiere del mio mito assoluto: Angelina Jolie”.

Alba è pronta per affrontare un’altra calda estate “Finalmente il mio colore, il taglio e la mia piega hanno preso forma, sono la bionda che volevo!”, ha commentato la showgirl alla fine del video.