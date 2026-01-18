Acqua bollente nel lavandino, non sai i rischi che corri se continuerai a versarla – CheDonna.it

Si tratta di uno degli errori più comuni quando si cucina: terminata la cottura prendi l’acqua bollente e la getti nel lavandino, niente di più sbagliato

L’ultima volta che hai bollito uova, patate o pasta, cosa hai fatto con l’acqua dopo? Se sei come la maggior parte di noi, probabilmente hai scolato tutto ciò che stavi cucinando e hai lasciato scorrere l’acqua nello scarico.

È qualcosa che fai senza pensarci due volte. A meno che tu non abbia intenzione di usare il liquido di cottura avanzato, lo butti via. Quello che potresti non sapere, tuttavia, è il potenziale danno che stai causando al lavandino ogni volta che ci versi acqua bollente. Dai tubi danneggiati agli intasamenti, ti stai preparando a una serie di problemi.

Acqua bollente nel lavandino, stai facendo un disastro e non lo sai

Se gli scarichi sono ostruiti, il flusso dell’acqua rallenterà, ma non dovresti usare acqua bollente per sturarli. Le tubature domestiche moderne non sono progettate per gestire l’acqua bollente. Acqua calda, certo. Ma non bollente. I tubi in PVC (tipici nella maggior parte delle case) non sono progettati per resistere alle alte temperature di ebollizione che possono causare stress ai tubi in metallo e plastica, nonché ai giunti che li collegano.

Se un’ostruzione impedisce il flusso dell’acqua, l’acqua calda rimarrà semplicemente lì, facendo sì che il tubo assorba più calore. Questa situazione si aggrava in inverno, quando i tubi sono più freddi e quindi più soggetti a shock termici. L’improvvisa immissione di acqua a temperatura estremamente elevata può causare una rapida dilatazione dei tubi e la loro rottura, o deformarli al punto da causare una perdita.

Anche se al momento non hai un intasamento completo nelle tubature, è probabile che ci sia un accumulo. Quando l’acqua bollente scende nello scarico, può sciogliere parte dei residui e trasportarli più in profondità nel tubo, dove si solidificano nuovamente. Immaginalo come un effetto valanga. L’acqua bollente può trasportare il grasso in un nuovo punto, dove si raffredda e si solidifica di nuovo, creando un accumulo più grande e dannoso

Se buttare acqua bollente nello scarico fa male, cosa si dovrebbe fare? Non è necessario attendere 15 minuti che l’acqua si raffreddi naturalmente. È sufficiente aggiungere acqua fredda. Fate scorrere un po’ di acqua fredda dal rubinetto nella pentola di acqua bollente, quindi scolate la pasta o le patate nello scarico. Una volta che il liquido avrà raggiunto una temperatura vicina a quella dell’acqua calda del rubinetto, le tubature saranno in grado di gestirlo in sicurezza.