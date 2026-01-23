8 punti della casa che dovresti pulire ogni giorno – CheDonna.it

Pulire casa ogni giorno in modo meticoloso è impossibile, gli impegni sono troppi e le giornate di sole 24 ore. Tuttavia ci sono alcuni punti che dovresti veramente pulire ogni giorno.

Si tratta fondamentalmente di una questione di igiene, questi punti devono essere infatti puliti meticolosamente per evitare problematiche igieniche.

Le superfici che vengono toccate quotidianamente da tutti in casa contengono germi esterni che possono essere facilmente trasferiti. Pulire queste aree quotidianamente può migliorare notevolmente l’ambiente sano della tua casa.

Punti della casa che per la tua igiene è meglio se pulisci ogni giorno

In primo luogo, la categoria da pulire sempre con attenzione e se possibile ogni giorno è quella della maniglia delle porte. Maniglie e pomelli delle porte vengono toccati ogni giorno, più volte al giorno. È comprensibile che questi oggetti siano pieni di batteri, soprattutto dopo essere tornati a casa dall’esterno. Applicare una salvietta disinfettante sulle maniglie e sui pomelli più utilizzati è un’operazione semplice che elimina i germi e favorisce una casa più pulita.

Altro punto critico il lavello della cucina. Hai mai avuto problemi con i moscerini della frutta in cucina? Se sì, potresti averli notati brulicare intorno al lavello. I lavelli della cucina sono costantemente pieni di residui di cibo che rimangono lì durante la notte o per giorni, e che possono trasformarsi in un terreno fertile per i batteri. Oltre ai batteri che si formano nel tritarifiuti a causa delle particelle, anche lo scarico diventa un’attrattiva per questi fastidiosi moscerini.

La cucina è piena di luoghi in cui proliferano i batteri e, proprio come il lavandino, anche la lavastoviglie è un altro focolaio di batteri. La lavastoviglie dovrebbe essere controllata ogni giorno per individuare eventuali residui di cibo rimasti nel cestello inferiore e poi rimossi. Questo naturalmente se viene utilizzata ogni giorno.

Pulire la maniglia della lavastoviglie è un’operazione semplice da eseguire quotidianamente per igienizzare la superficie, mentre la pulizia del vassoio inferiore può essere effettuata settimanalmente o mensilmente ogni volta che sono visibili particelle. Per pulire il vassoio, riempilo con aceto bianco distillato e avvia un ciclo di lavaggio rapido per rimuovere le particelle.

Usi spesso il microonde? Probabilmente avrai notato un accumulo di odori e schizzi di determinati alimenti. Se usi il microonde quotidianamente, il consiglio è quello di pulirlo velocemente dopo averlo usato a pranzo o a cena. Un microonde dovrebbe essere pulito quotidianamente per evitare macchie e cattivi odori al suo interno. Per una questione analoga legata a schizzi e residui di cibo facilmente individuabili è bene pulire anche tavolo e sedie della cucina. Per non parlare del fatto che potrebbero esserci briciole o residui appiccicosi lasciati dopo un pasto che devono essere raccolti.

Un’altra stanza molto critica della casa è il bagno, anch’esso soggetto a molti batteri. Il lavandino del bagno è un’area di questa stanza che, secondo gli esperti, dovrebbe essere pulita a fine giornata. Il lavandino è un elemento che andrebbe pulito quotidianamente per eliminare i residui di dentifricio. Uno spray detergente per il bagno igienizza la superficie e la spugna che si usa per rimuoverlo raccoglie i residui, donando una finitura brillante.

Inutile dire che il WC non è il sanitario più pulito della stanza. In particolare, il sedile e la maniglia dello sciacquone ospitano germi e batteri che devono essere disinfettati con l’aiuto di una salvietta disinfettante. Sebbene una pulizia accurata del WC sia probabilmente inclusa nelle pulizie settimanali, aggiungere questo sanitario alle pulizie infrasettimanali è un’ottima pratica per avere una superficie più pulita e sicura durante tutta la settimana.

Ricordiamoci anche di prestare attenzione a telefoni, tablet, tastiere di computer e telecomandi che vengono toccati quotidianamente da innumerevoli mani e i nostri telefoni raccolgono costantemente germi dalle superfici su cui li appoggiamo. Pulire questi oggetti alla fine di ogni giornata rimuove germi e batteri, ma è necessario fare attenzione a ciò che si usa. Alcuni prodotti per la pulizia possono danneggiare il vetro degli schermi se mescolati con alcol, ma le salviette disinfettanti con alcol al 70% sono state ritenute sicure e non causano danni.