8 cose che non dovresti mai mettere in lavatrice – CheDonna.it

Fare la lavatrice non è un affare complicato, a volte tuttavia abbiamo delle sviste che possono rivelarsi fatali, soprattutto per il macchinario in questione

La moderna lavatrice è una delle più grandi invenzioni del XX secolo. Un tempo, bisognava passare ore a far bollire l’acqua, strofinare a mano i vestiti, stenderli ad asciugare, stirare, piegare e infine riporre tutto, solo per ricominciare tutto da capo.

L’elettrodomestico moderno ha trasformato le nostre vite, permettendoci di non dover più passare ore in lavanderia. È un prodotto miracoloso. Detto questo, non può lavare tutto e la macchina non può leggere l’etichetta di un capo per vedere se è sicuro metterlo in lavatrice o scegliere le impostazioni giuste senza il nostro aiuto.

8 cose da non mettere mai in lavatrice: potresti distruggerla o danneggiarla in modo grave

Un minimo di collaborazione umano – macchina è pur sempre necessario, dobbiamo fare attenzione a quello che inseriamo nella lavatrice a controllare bene le etichette e le nostre tasche.

Punto primo, attenzione ai capi delicati, quei capi meravigliosamente delicati ricoperti di paillettes, perline o ricami fragili che possono essere distrutti in lavatrice, soprattutto se incollati anziché cuciti. Allo stesso modo, fate attenzione a lavare qualsiasi capo in pizzo, che può strapparsi o lacerarsi in lavatrice, soprattutto se sfrega contro indumenti con ganci, bottoni o cerniere. Lavate questi capi a mano o a secco.

Altra situazione a rischio per la biancheria intima, il ferretto e le chiusure a gancetti possono danneggiare l’interno della lavatrice, trasformando un reggiseno da 30 euro in un errore da 600 euro. Anche il pizzo può danneggiarsi. In alternativa, lava la tua lingerie a mano o investi in una borsa protettiva a rete per proteggere reggiseni, indumenti e lavatrice. Non hai una borsa a rete? Una federa andrà benissimo.

Sebbene la maggior parte di noi non laverebbe intenzionalmente le chiavi o gli spiccioli in lavatrice, quasi tutti hanno lasciato accidentalmente qualche moneta o una chiave di riserva nella tasca di un paio di jeans. Se le chiavi o le monete rimangono all’interno può essere un errore innocuo, ma se se vanno a spasso, possono causare molti danni. Potrebbero anche rimanere incastrate nello scarico della lavatrice (ostruendo a sua volta l’acqua), danneggiare il cestello o persino rompere il vetro di una lavatrice a carica frontale. Fortunatamente, la soluzione è semplice: basta controllare le tasche mentre si carica la lavatrice.

Anche se alcune sneakers possono essere lavate in lavatrice, tieni presente che questo potrebbe restringerle o compromettere alcune delle caratteristiche che le rendono adatte a resistere alle corse in strada. Inoltre, ricorda che le scarpe con dettagli in pelle non dovrebbero mai essere lavate in lavatrice, perché potrebbero danneggiarsi.

Attenzione alle macchie, se sono di questo tipo. Se si rovescia benzina, diluente per vernici o altri solventi combustibili sui vestiti, non metterli nell’asciugatrice. Il calore potrebbe far bruciare la macchia e provocare un incendio. Una soluzione alternativa è quella di trattare la macchia localmente con uno smacchiatore a base di solvente, lasciarlo agire per almeno dieci minuti, lavarlo in lavatrice da solo in modo che non trasferisca la macchia tossica e appenderlo ad asciugare.

Indumenti coperti da peli di animali domestici. Anche se tutti amiamo coccolare i nostri amati cuccioli e gattini da tenere in grembo, i peli che spesso lasciano dietro di sé non sono proprio adorabili. Il primo istinto potrebbe essere quello di buttare subito i pantaloni ricoperti di peli in lavatrice, ma vale la pena prendersi un momento per rimuovere prima i peli con un rullo o una spazzola levapelucchi.

I vestiti con peli di animali possono accumularsi e attaccarsi alla lavatrice, diffondendosi al carico successivo. Inoltre, tutti quei peli possono scorrere nello scarico, intasando le tubature. Un’altra opzione per rimuovere i peli di animali dai vestiti è quella di metterli prima nell’asciugatrice, dove il movimento costante, il calore, il foglietto illustrativo e il filtro antipelucchi possono rimuovere e catturare i peli.

Un errore in cui incorrono molti è quello di caricare troppo il cestello. La lavatrice e l’asciugatrice possono fare molto, ma riempire troppo la lavatrice tende a causare problemi più gravi che costringerti a fare un secondo carico di biancheria. Sovraccaricare la lavatrice significa che questa non riuscirà a lavare i vestiti correttamente. Non solo i carichi pesanti sollecitano la cinghia e i cuscinetti del cestello, ma possono anche causare il surriscaldamento e la bruciatura del motore. Controlla i suggerimenti del produttore per la capacità del tuo modello specifico e valuta la possibilità di portare i capi di grandi dimensioni, come i piumoni, in lavanderia a secco o a gettoni.

Attenzione anche agli abiti eleganti, tendono ad essere costosi, adatti alle occasioni speciali e realizzati con tessuti di alta qualità. Proteggi il tuo investimento lavando sempre a secco i tuoi abiti, poiché anche il ciclo delicato può essere eccessivo per i tuoi capi. Portali invece in lavanderia. Tra una consegna e l’altra, usa un vaporizzatore per eliminare le pieghe dal tuo abito.