7 tonalità da aggiungere al proprio guardaroba per essere alla moda: sono le tendenze di questo autunno

di

Guida ai nuovi colori di tendenza di autunno inverno 2025 2026: sette tonalità strategiche per rinnovare il guardaroba urbano.

Le passerelle hanno parlato chiaro: nel guardaroba di questa stagione il colore non è più un dettaglio ma un gesto. Dopo anni dominati da neri rassicuranti e neutri minimal, la moda propone un approccio più vibrante, capace di accendere silhouette pulite e materiali morbidi. È una rivoluzione misurata, fatta di tocchi scelti con cura per dare ritmo ai look quotidiani senza rinunciare alla portabilità.

donna sorridente con giacca arancione e cappello
7 tonalità da aggiungere al proprio guardaroba per essere alla moda: sono le tendenze di questo autunno (Chedonna.it)

Dalle lane al tecnico lucente, dalle borse strutturate agli stivali alti, il nuovo codice cromatico invita a sperimentare, a stratificare, a combinare. In questa guida selezioniamo sette sfumature che stanno riscrivendo la grammatica dello stile, ideali per chi desidera aggiornare il guardaroba con intelligenza. Non è un invito a stravolgere tutto, ma a introdurre note mirate, capaci di dialogare con ciò che già possediamo. Il gioco sta nel bilanciare intensità, texture e proporzioni.

Le 7 tonalità chiave e come indossarle

Dal viola ametista al grigio argento, passando per il verde felce, il rosa confetto, il giallo limone, il blu oltremare e il marrone chocolate: queste sono le sette proposte cromatiche che definiscono le tendenze di autunno inverno 2025 2026. Ciascuna funziona da accento o da base, sostituendo spesso il nero con risultati più morbidi e contemporanei.

donna in negozio abbigliamento che valuta acquisto
Le 7 tonalità chiave e come indossarle (Chedonna.it)

Viola ametista. Intenso e magnetico, dona profondità a cappotti over e abiti in maglia. Provalo in total look con accessori sobri, oppure come punto focale su denim scuro. Funziona bene con grigio freddo e pelle nera, ma sorprende accanto al cammello e seta stampata discreta.

Verde felce. Il nuovo neutro sofisticato sostituisce il kaki con una sfumatura più calda. Portalo su tailleur morbidi, gonne midi in lana o parka tecnici. In palette, dialoga con beige, cioccolato e avorio. Splendido anche a contrasto con rosso bruciato e blu polvere elegante.

Rosa confetto. Romantico ma maturo, illumina la carnagione in pieno inverno. Sceglilo su cappotti spazzolati, maglieria soffice o borse strutturate. Per evitare l’effetto infantile, spegni la dolcezza con grigio medio, denim rigido e anfibi. Perfetto anche con tartan scuro e pelle nera lucida essenziale.

Giallo limone. Agrumato e pieno, accende outerwear e completi classici. Indossalo come cappotto sopra total black, o come dettaglio su cuciture, cinture e bottoni. Con blu navy è iconico, con grigio chiaro luminoso. Evita materiali cheap: privilegia lane compatte e finiture sartoriali dalla mano corposa.

Blu oltremare. Profondo e vibrante, sostituisce il nero con autorevolezza. Da scegliere per abiti colonna, blazer doppiopetto e pantaloni fluidi. Si abbina a cammello, panna e argento, creando look giorno sera. Per coerenza, mantieni accessori minimali e forme pulite, tagli precisi e spalle strutturate moderate.

Marrone chocolate. Elegante e caldo, rende sofisticati i total look. Indossalo su pelle liscia, velluto a coste o maglieria rice stitch. Con beige crea monocromie carezzevoli; con rosa tenue dialoga senza sconti. Splendido con oro spento e stivali lucidi, anche su sartoria informale quotidiana.

Grigio argento. Metallizzato ma sobrio, porta luce di giorno e di sera. Preferiscilo satinato su pantaloni dritti, blazer scultorei o mini abiti essenziali. Con bianco ottico è futuristico; con nero risulta grafico. Accessori lucenti dosati evitano l’effetto festa, anche in ufficio su maglie neutre.

Gestione cookie