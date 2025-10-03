7 tonalità da aggiungere al proprio guardaroba per essere alla moda: sono le tendenze di questo autunno

Guida ai nuovi colori di tendenza di autunno inverno 2025 2026: sette tonalità strategiche per rinnovare il guardaroba urbano.

Le passerelle hanno parlato chiaro: nel guardaroba di questa stagione il colore non è più un dettaglio ma un gesto. Dopo anni dominati da neri rassicuranti e neutri minimal, la moda propone un approccio più vibrante, capace di accendere silhouette pulite e materiali morbidi. È una rivoluzione misurata, fatta di tocchi scelti con cura per dare ritmo ai look quotidiani senza rinunciare alla portabilità.

Dalle lane al tecnico lucente, dalle borse strutturate agli stivali alti, il nuovo codice cromatico invita a sperimentare, a stratificare, a combinare. In questa guida selezioniamo sette sfumature che stanno riscrivendo la grammatica dello stile, ideali per chi desidera aggiornare il guardaroba con intelligenza. Non è un invito a stravolgere tutto, ma a introdurre note mirate, capaci di dialogare con ciò che già possediamo. Il gioco sta nel bilanciare intensità, texture e proporzioni.

Le 7 tonalità chiave e come indossarle

Dal viola ametista al grigio argento, passando per il verde felce, il rosa confetto, il giallo limone, il blu oltremare e il marrone chocolate: queste sono le sette proposte cromatiche che definiscono le tendenze di autunno inverno 2025 2026. Ciascuna funziona da accento o da base, sostituendo spesso il nero con risultati più morbidi e contemporanei.

Viola ametista. Intenso e magnetico, dona profondità a cappotti over e abiti in maglia. Provalo in total look con accessori sobri, oppure come punto focale su denim scuro. Funziona bene con grigio freddo e pelle nera, ma sorprende accanto al cammello e seta stampata discreta.

Verde felce. Il nuovo neutro sofisticato sostituisce il kaki con una sfumatura più calda. Portalo su tailleur morbidi, gonne midi in lana o parka tecnici. In palette, dialoga con beige, cioccolato e avorio. Splendido anche a contrasto con rosso bruciato e blu polvere elegante.

Rosa confetto. Romantico ma maturo, illumina la carnagione in pieno inverno. Sceglilo su cappotti spazzolati, maglieria soffice o borse strutturate. Per evitare l’effetto infantile, spegni la dolcezza con grigio medio, denim rigido e anfibi. Perfetto anche con tartan scuro e pelle nera lucida essenziale.

Giallo limone. Agrumato e pieno, accende outerwear e completi classici. Indossalo come cappotto sopra total black, o come dettaglio su cuciture, cinture e bottoni. Con blu navy è iconico, con grigio chiaro luminoso. Evita materiali cheap: privilegia lane compatte e finiture sartoriali dalla mano corposa.

Blu oltremare. Profondo e vibrante, sostituisce il nero con autorevolezza. Da scegliere per abiti colonna, blazer doppiopetto e pantaloni fluidi. Si abbina a cammello, panna e argento, creando look giorno sera. Per coerenza, mantieni accessori minimali e forme pulite, tagli precisi e spalle strutturate moderate.

Marrone chocolate. Elegante e caldo, rende sofisticati i total look. Indossalo su pelle liscia, velluto a coste o maglieria rice stitch. Con beige crea monocromie carezzevoli; con rosa tenue dialoga senza sconti. Splendido con oro spento e stivali lucidi, anche su sartoria informale quotidiana.

Grigio argento. Metallizzato ma sobrio, porta luce di giorno e di sera. Preferiscilo satinato su pantaloni dritti, blazer scultorei o mini abiti essenziali. Con bianco ottico è futuristico; con nero risulta grafico. Accessori lucenti dosati evitano l’effetto festa, anche in ufficio su maglie neutre.