5 consigli per truccarsi in maniera semplice

In rete e sulle riviste non mancano le idee e i tutorial per truccarsi in maniera impeccabile. Allo stesso tempo, durante la vita di tutti i giorni, in cui i tempi sono spesso ridotti all’osso, optare per delle soluzioni semplici diventa essenziale.

In questo articolo vi proponiamo 5 consigli per sentirsi belle anche quando si va di fretta. Come? Utilizzando i trucchi giusti, che non dovranno essere necessariamente tanti: l’importante è che risultino di qualità, in grado di durare a lungo e porsi in maniera rispettosa a contatto con la pelle del viso.

Preparare il viso a ricevere il trucco con la skincare

Una pelle idratata e, di conseguenza, luminosa e soffice è già indice di bellezza, rivelandosi un vero plus quando poi si vanno ad applicare i prodotti per il trucco.

Il primo consiglio che vi proponiamo è perciò quello di prestare attenzione alla skincare, da fare mattina e sera preferendo formulazioni che risultino in linea con il proprio tipo di pelle. Questi, nell’ordine, i cosmetici da applicare, validi a tutte le età:

Latte detergente. Siero Viso. Crema viso. Contorno occhi.

Ricordiamo che basta una quantità minima di prodotto affinché agisca. Inoltre, una buona abitudine è quella di fare uno scrub viso (da inserire dopo il latte detergente e prima del tonico) una volta a settimana. Andrebbe anche considerata una maschera viso, una coccola davvero gradevole, da fare almeno una volta a settimana.

Una base per illuminare l’incarnato

A questo punto la pelle è perfettamente idratata e, sorprendentemente, vi sarete accorte che pur sembrando i passaggi tanti c’è voluto molto tempo del previsto.

Dovrete quindi applicare una base, ma non è sempre indispensabile. Curando la skincare la pelle sarà sicuramente in buona salute e se si va davvero di fretta si potrà omettere questo passaggio. Andrebbe invece effettuato durante le occasioni più importanti.

Quali prodotti utilizzare? Si può optare per un fondotinta oppure, per un effetto meno coprente e comunque illuminante, per una bb cream. L’ideale, è stenderli con una spugna in silicone, così da avere le mani pulite, utilizzare meno quantità di prodotto (che durerà più a lungo) e ottenere un effetto uniforme.

Non dovrebbe mai mancare qualche spennellata di cipria, in quanto rende l’incarnato ancora più prezioso.

Matita e mascara: must have validi sempre

Matita e mascara sono evergreen intramontabili e andrebbero sempre applicati. Per dare ulteriore volume alle ciglia si può adoperare anche un piegaciglia: un accessorio molto più semplice da utilizzare di quanto non si possa pensare.

La scelta della matita andrebbe fatta sulla base del colore dell’iride. Una buona idea è quella di metterla soltanto ai lati esterni dell’occhio, in quanto l’obiettivo dovrebbe essere sempre quello di non creare linee troppo pesanti.

Se siete di corsa, stendendo il mascara vi sentirete già pronte per affrontare le avventure che vi aspettano. Si può osare, volendo, con uno colorato, mantenendo il trucco minimale.

Correttore, non solo per “camuffare”

Molte persone pensano che il correttore sia un prodotto utile soltanto a camuffare le imperfezioni. Non è così in realtà: è un ottimo illuminante, motivo per cui andrebbe applicato anche come base per l’ombretto, stendendolo lungo tutta la palpebra, utilizzando sia la spugna in silicone che le dita.

Ombretto, semplice e discreto

La cosa migliore da fare quando si desidera creare un trucco semplice è assicurarsi una palette di ombretti in tonalità neutre, che vanno dal bianco al beige, passando per il rosa e il marrone.

Un bianco crema può fungere da base, sopra il quale applicare gli altri colori indicati, mettendo una nota più scura o vivace ai lati dell’occhio. Attenzione ai colori: se volete osare meglio farlo scegliendo una sola tonalità che si accosti all’iride, sfumandola con delicatezza.