5 consigli che mi ha dato il mio amico per avere una piantina di basilico sempre rigogliosa: ne faccio scorta per l’inverno – chedonna.it

Il basilico è una bellissima pianta aromatica molto utile in cucina. Per averla sempre sana e rigogliosa si possono seguire questi 5 consigli.

Le piante aromatiche sono delle grandi alleate in cucina per dare aroma e sapore in più alle pietanze, senza nascondere il loro gusto. Fra queste c’è il basilico che ha un profumo inconfondibile ed estasiante e che è molto versatile in cucina. In tanti, proprio per questo, decidono di tenere una piantina in balcone o sul davanzale della finestra.

Effettivamente è bello poter prelevare qualche fogliolina quando occorre ma è necessario che la pianta sia sempre rigogliosa per avere delle foglie verdi e profumate. Ecco i 5 consigli per avere un basilico sempre al top, ideale anche per fare scorta per l’inverno.

5 consigli per una pianta di basilico rigogliosa

È bello tenere una piantina di basilico in balcone o sul davanzale della finestra, per averla sempre disponibile all’occorrenza. Ma, affinché sia produttiva, profumata e rigogliosa, è necessario prendersene cura nella maniera adeguata.

In particolare ci sono 5 semplici consigli che si possono seguire:

Potare la pianta regolarmente, sin dalla giovane età: infatti, questa piantina non reagisce bene alla raccolta foglia per foglia ma è meglio procedere ad una potatura netta. Infatti, quando raggiunge un’altezza di 15 cm, sarà meglio potare appena sopra due foglie piccole opposte, in modo da far raddoppiare il fusto principale e far crescere nuovi rami (e quindi più foglie). Ripetere la potatura ogni 7-10 giorni. Posizionare la pianta alla luce, ma lontana dal sole diretto che può bruciare le foglie. È ideale metterla in una posizione sud-est o sud-ovest con 6-8 ore di luce al giorno. Annaffiare regolarmente la pianta, evitando i ristagni di acqua. Il terriccio deve essere sempre umido. Se è asciutto, bagnarlo leggermente ma senza inzupparlo e senza bagnare le foglie, per evitare malattie fungine. Dopo averlo fatto, svuotare sempre il sottovaso. Raccogliere spesso il basilico, in modo che continui a crescere. Le foglie si possono conservare in un bicchiere di acqua in frigo per qualche giorno, oppure si può tritare e congelare in olio d’oliva a cubetti oppure usare per preparare un pesto. Arricchire il terreno con un concime liquido delicato ogni 3-4 settimana. Si può aggiungere anche un cucchiaio di cenere di legno setacciata, ricca di potassio (con moderazione) oppure un po’ di fondi di caffè secchi.

Con questi 5 consigli il basilico sarà sempre rigoglioso e si potrà fare scorta anche per l’inverno in modo da avere sempre disponibile questa profumata pianta aromatica.