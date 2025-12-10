3 tisane e un piano di 48 ore per sentirti subito più leggera dopo Natale – chedonna.it

Ancora deve arrivare, eppure c’è già chi pensa al post Natale e a tutto il gonfiore annesso: con queste 3 tisane e un piano alimentare di 48 ore ci si sentirà subito meglio e pronti per il Capodanno.

Non solo regali e sorrisi, il Natale è bello perché ci si può davvero dare alla pazza gioia a tavola. Dopo mesi interi di rinunce e alimentazione sana e regolata, si ha finalmente la possibilità di poter assaggiare le prelibatezze che sono più di proprio gusto, non pensando a tutto quello che ne può conseguire.

A partire da sfiziosi antipasti natalizi fino a panettone ed altri tipi di dessert, le squisitezze da portare in tavola il 25 dicembre sono diverse e, soprattutto, tutte buonissime. Alla fine delle feste, però, tutti gli sgarri concessi presentano i conti ed è naturale sentirsi più gonfi e qualche chilo di troppo. Per tale ragione, sarebbe opportuno conoscere le 3 tisane sgonfia pancia e il piano alimentare di 48 ore per ritornare in forma.

Come preparare le 3 tisane per ritornare in forma dopo Natale: così si dice addio alla pancia gonfia

Se trascorse le feste natalizie ci si sente leggermente più gonfie, si ha la possibilità di ritornare immediatamente in forma con le tisane, in particolare con 3 ricette, capaci di stimolare la digestione e aiutare il corpo a eliminare liquidi in eccesso e tossine. Si tratta di rimedi completamente naturali che, abbinati ad una corretta alimentazione ed ad un sano stile di vita, possono fare la differenza.

La tisana al finocchio ha effetto drenane e digestiva ed è perfetta se si ha intenzione di eliminare i liquidi in eccesso e rendere l’addome immediatamente più sgonfio. Per prepararla, non bisogna fare altro che versare 1 cucchiaino di semi di finocchio schiacciati in 250 ml di acqua bollente, poi lasciare in infusione 5-7 minuti. Infine, dopo aver filtrato l’infuso, berlo tiepido, soprattutto dopo i pasti principali della giornata;

ha effetto drenane e digestiva ed è perfetta se si ha intenzione di eliminare i liquidi in eccesso e rendere l’addome immediatamente più sgonfio. Per prepararla, non bisogna fare altro che versare Infine, dopo aver filtrato l’infuso, berlo tiepido, soprattutto dopo i pasti principali della giornata; Un’altra tisana parecchio utile nei giorni che seguono il Natale potrebbe essere quella con il tarassaco perché supporta il fegato, favorisce la diuresi e aiuta a ridurre la ritenzione idrica. Anche questa si prepara facilmente, infatti si l ascia sciogliere 1 cucchiaino di di radice o foglie di tarassaco essiccate in 250 ml di acqua bollente. Poi, dopo aver lasciato infondere e filtrato, si dovrà bere 1-2 volte al giorno, magari di mattina o pomeriggio e lontano dai pasti principali;

perché supporta il fegato, favorisce la diuresi e aiuta a ridurre la ritenzione idrica. Anche questa si prepara facilmente, infatti si l Poi, dopo aver lasciato infondere e filtrato, si dovrà bere 1-2 volte al giorno, magari di mattina o pomeriggio e lontano dai pasti principali; Infine, parecchio gettonata è la tisana zenzero e limone, che stimola il metabolismo, favorisce la digestione e aiuta a eliminare tossine accumulate. Da bere a stomaco pieno, si prepara dopo aver versato in 250 ml di acqua bollente il succo di mezzo limone spremuto e 2-3 fette di radice di zenzero fresco. Dopo aver lasciato l’infuso per circa 10 minuti ed averlo filtrato, berlo al massimo per due volte al giorno.

Inutile dire che bere tisane non ha alcun tipo di controindicazione. Essendo preparate con degli ingredienti completamente naturali, può farne uso chiunque. L’importante, ovviamente, è non esagerare e, magari, chiedere un parere medico.

In cosa consiste il piano detox da 48 ore

Combinato a queste tre tisane, c’è anche un piano alimentare completamente detox da seguire per solo due giorni. In questo modo, i risultati possono essere immediati e veramente efficaci.

Giorno 1 – DETOX

Colazione: una tisana al finocchio o yogurt naturale con frutta fresca o fiocchi d’avena

una tisana al finocchio o yogurt naturale con frutta fresca o fiocchi d’avena Spuntino mattutino: una mela o una pera oppure una tazza di tisana zenzero e limone

una mela o una pera oppure una tazza di tisana zenzero e limone Pranzo: insalata mista con verdure crude (finocchi, carote, rucola) o una porzione di proteine leggere (pollo, tacchino o pesce al vapore). Condimento con olio extravergine d’oliva e limone

insalata mista con verdure crude (finocchi, carote, rucola) o una porzione di proteine leggere (pollo, tacchino o pesce al vapore). Condimento con olio extravergine d’oliva e limone Merenda: una tisana al tarassaco o una manciata di frutta secca (mandorle o noci)

una tisana al tarassaco o una manciata di frutta secca (mandorle o noci) Cena: zuppa di verdure o vellutata di carote e zucca o una tisana al finocchio dopo pasto

zuppa di verdure o vellutata di carote e zucca o una tisana al finocchio dopo pasto Extra: bere almeno 1,5-2 litri di acqua durante la giornata e passeggiare almeno 20-30 minuti per stimolare la digestione e la circolazione

Giorno 2 – DRENAGGIO

Colazione: tisana zenzero e limone o smoothie verde con spinaci, cetriolo e una mela

tisana zenzero e limone o smoothie verde con spinaci, cetriolo e una mela Spuntino mattutino: yogurt con semi di chia o lino

yogurt con semi di chia o lino Pranzo: insalata tiepida con quinoa, verdure e legumi e olio extravergine d’oliva e limone come condimento

insalata tiepida con quinoa, verdure e legumi e olio extravergine d’oliva e limone come condimento Merenda: tisana al tarassaco o una porzione di frutta fresca

tisana al tarassaco o una porzione di frutta fresca Cena: pesce al vapore o al forno con contorno di verdure cotte al vapore e tisana al finocchio o zenzero per facilitare la digestione

pesce al vapore o al forno con contorno di verdure cotte al vapore e tisana al finocchio o zenzero per facilitare la digestione Extra: evitare alcol, zuccheri raffinati e cibi troppo grassi e dedicare almeno 30 minuti ad attività leggera (camminata o stretching).

Senza troppe rinunce e troppi sensi di colpa, si ha la possibilità di ritornare immediatamente in forma dopo il pranzo di Natale. In questo modo, si potrà nuovamente ritornare a mangiare a Capodanno.