Beautiful, anticipazioni americane: il gesto choc di Hope, spoiler sconvolgente

Che cosa sta per accadere alla soap opera numero uno che arriva dall’America? Scopriamo tutto in anteprima.

Impossibile non aver visto neanche una puntata. Specialmente quando si rientra da scuola tutti noi abbiamo visto le avventure di Ridge e Brooke. La soap opera va avanti da tantissimi anni e riesce sempre a tenere incollati al piccolo schermo per tutti i cambiamenti improvvisi e la sua trama ricca di colpi di scena.

Noi oggi vi vogliamo svelare in anteprima che cosa accadrà alla bella Hope. Le anticipazioni lasciano letteralmente senza parole. Siete pronti? Scorrete le prossime righe. Noi vi abbiamo avvisato!

Hope ed il gesto che non ti aspetti da lei avviene

Le anticipazioni che arrivano dall’America, nella nostra penisola, le vedremo tra alcuni mesi ma sono davvero sconvolgenti. Gli sceneggiatori ne pensano sempre una! In questo caso ci vogliamo concentrare sul gesto che farà Hope.

Decide, infatti, che dopo essere stata lasciata da Liam di andare a trovare Thomas. Proprio in questo momento ci sarà un bacio. Ma il figlio di Ridge cercherà di scansare la donna. Le chiede infatti che cosa stanno facendo. La donna gli confessa di essere molto ferita perché il marito l’ha lasciata chiedendole anche il divorzio.

Thomas cerca di consolare Hope dicendole che lui ci sarà sempre come amico e che non la giudicherà mai. Si avvicina ancora all’uomo che, notando la fede, le dice che non può baciarla. Ecco che Hope compie un gesto incredibile, arrabbiata, getta via l’anello.

L’amore e la passione li travolgono. I due ragazzi, dopo tanto tempo, vivranno il sentimento che provano senza paure. Thomas chiede a Hope se si è pentita e la risposta è incredibile “Odio aver ferito Liam, ma non può essere un errore ciò che abbiamo condiviso”.

Ma come mai Liam ha lasciato la bellissima moglie? Tutto è avvenuto dopo che ha visto Hope baciare Thomas a Roma. Il ragazzo ha detto che l’errore lo può perdonare ma che non si sarebbe più fidata di lei. Si è recato anche da Steffy ed ha provato a baciare la sua ex ma lei ha chiaramente detto che non lo avrebbe fatto perché è una donna sposata.

Wyatt e Rj, nel mentre, cercano di convincere Liam a pensare bene quello che è successo e di trovare un modo per tornare con Hope ma non sanno che la donna lo ha tradito nuovamente. Che cosa succederà ? per il momento non possiamo saperlo, siamo certi però non è finita ancora qui!