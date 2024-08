Royal Family, la ‘confessione’ del miglior amico di Harry: stavolta ha voluto dire proprio tutto

Il principe Harry non ha lasciato solo la sua famiglia, bensì anche i suoi amici più cari. Un conoscente del duca chiarisce la sua posizione.

La diatriba mediatica che ha visto coinvolto il duca del Sussex non ha riguardato solo i membri della sua famiglia. Il principe Harry ha abbandonato tutto ciò che era riuscito a costruire in oltre tre decenni di esistenza, rinnegando di averne tratto alcuna forma di felicità. Per questo motivo il suo repentino cambio di rotta è stato inevitabilmente associato ad una possibile manipolazione e pressione subìta dalla moglie. Meghan Markle, come si evince dalle sue interviste e dichiarazioni ufficiali, non sarebbe mai riuscita a chinare il capo di fronte ai membri senior di maggiore importanza.

Qualcosa è evidentemente mutato e tale rivoluzione si è consumata in concomitanza con l’incontro con l’attrice di Suits. William, che il fratello ha sempre descritto come il suo migliore amico ed il principale confidente, è divenuto un uomo irascibile ed assoggettato all’istituzione monarchica. Kate, definita come la sorella che non ha mai avuto, si è trasformata in una figura gelosa e subdola. Harry non ha risparmiato nessuno e questo ha cambiato considerevolmente la sua immagine pubblica. La mortificazione, se non necessaria, non desta mai particolare sostegno.

Gli amici di Harry ancora sgomenti

La giornalista Roya Nikkhah, editorialista del Sunday Times specializzata sulle vicissitudini royal, ha spiegato di aver parlato con alcuni membri dell’esercito, amici di vecchia data del duca del Sussex. “Alcuni che lo conoscono dai tempi dell’esercito […] pensano che stia lottando con una domanda chiave senza risposta: qual è lo scopo del principe Harry?” – si legge. Coloro che hanno avuto un contatto diretto con lui sostengono che abbia sempre amato il lavoro nell’esercito e che uno dei suoi sogni nel cassetto fosse diventare padre. “Ho sempre pensato che volesse di più dalla vita” – riflette un ex assistente.

Parole più dure arrivano invece da un amico stretto, un coetaneo con il quale Harry ha condiviso diversi momenti prima di unirsi in matrimonio con Meghan Markle. “Non riesco a credere che si sia abbassato così tanto” – la posizione drastica – “È scandalosamente sleale. Oprah, Netflix e poi il libro? Tre strike e sei fuori”. Quest’ultimo non ha accolto di buon grado la decisione di Harry di mortificare pubblicamente la sua famiglia e di trarne – tra l’altro – profitto. In molti si chiedono in cosa si concretizzerà la prossima mossa del duca ed altrettanti hanno confermato di aver perso qualsiasi forma di stima nei suoi confronti.