Come indossare e abbinare i pantaloni a vita alta per essere sempre di tendenza

Questo modello di pantaloni sta tornando di gran moda. Ecco i consigli per essere perfetta anche in autunno.

L’estate, purtroppo dobbiamo dirlo, ma è quasi terminata. Il mese di agosto è giunto al suo termine, mancano pochissimi giorni. I ragazzi stanno iniziando a comprare quaderno e tutto il necessario per la scuola. Chi non ha finito i compiti per le vacanze sta cercando di rimediare.

Con l’arrivo di settembre ci ritroviamo a pensare che i vestitini leggeri e svolazzanti devono essere messi da parte ed arrivano i pantaloni. Il modello che andrà per la maggiore sarà quello a vita alta. Scopriamo insieme come possiamo abbinarlo e magari fare qualche acquisto furbo ancora con i saldi.

Pantaloni a vita alta: abbinali così

Questo tipo di pantalone non lo amano tutte le donne perché viene considerato un po’ vintage. Erano infatti di moda negli anni settanta. Ma come sappiamo la moda torna e questa volta ha scelto questo modello. Li abbiamo visti su quasi tutte le passerelle.

E’ perfetto per tantissimi occasioni, quindi possiamo utilizzarlo in mille modi diversi. Ovviamente non sono tutti uguali, ci sono tanti modelli. Troviamo quello skynny, super elasticizzato che mette in mostra tutte le nostre curve. Oppure ci sono quelli a palazzo, perfetti per le donne alte.

Troviamo anche il modello svasato perfetto per non evidenziare le gambe o il punto vita. Stanno tornando di gran moda anche quelli con le pinces che nascondono un po’ la pancia. Ma quando li possiamo indossare? Come abbiamo anticipato praticamente sempre. Basta cambiare qualche dettaglio.

I pantaloni a vita alta sono un must per le donne che hanno un corpo longilineo perché allargano leggermente i fianchi. Vogliamo nascondere qualche difettuccio? Scegliamoli in raso o tessuti che scivolano sul corpo e non costringono. La scelta è ricaduta su di una fantasia particolare?

Scegliamo una camicia semplice. Se dobbiamo andare a lavoro andiamo sul classico sia per colori che per modello di blusa. Abbiamo una serata elegante? Abbiniamo il nostro pantalone a vita alta con un body di pizzo o un bustino. Mettiamo anche una giacca e siamo perfette.

Indossiamo il modello skinny? Scegliamo un crop top, se è in inverno o inizia a fare freddo uniamo anche un pullover. E per quanto riguarda gli accessori cosa scegliere? I tacchi alti sono la soluzione migliore. Anche le zeppe. Se il look è casual, scegliamo una scarpa bassa o sportiva.

Anche un mocassino è perfetto. Scegliamo poi sempre in base anche al nostro gusto personale. Noi vi diciamo anche di provare una bella cinta e degli occhiali da sole importanti. Quindi, adesso che avete questi consigli sta a voi decidere cosa indossare e come.