All’epoca era solo una bambina, oggi è cresciuta ed è la showgirl più amata: ecco chi è

Nella foto del passato era solo una bambina con tanti sogni, oggi è cresciuta e molti li sta realizzando. È una showgirl molto amata e seguito, avete capito chi è?

La bambina che si vede nello scatto amarcord è un personaggio pubblico ormai da diversi anni, riuscendo a prendere un posto rilevante non solo sui social, ma anche in televisione. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla meglio in diverse occasioni, ma soprattutto quando ha partecipato come concorrente al GF Vip.

È proprio l’esperienza nella casa più spiata d’Italia che le ha dato modo di avvicinarsi non solo al mondo dello spettacolo, ma anche ai telespettatori che hanno iniziato a seguirla e sostenerla. La popolarità però è arrivata anni prima, quando è arrivata in Italia dal suo paese d’origine, affermandosi come modella e seguendo le orme della sorella maggiore. Di recente ha fatto notizia perché convolata a nozze con un altro personaggio noto al grande pubblico.

Chi è la bambina nella foto: è famosissima

La carriera della showgirl è partita nella sua terra d’origine, ovvero l’Argentina, quando ha iniziato a lavorare come modella per dei magazine locali. Il mondo della moda l’accoglia anche quando è arrivata in Italia, dove le porte della TV le si aprono, comparendo anche nei programmi televisivi Chiambretti Night e Stiamo tutti bene.

In molti avranno capito che stiamo parlando di Ceciia Rodriguez, la quale si è fatta conoscere bene dal grande pubblico soprattutto grazie ai reality show che ne hanno fatto emergere la sua personalità. Nel 2015 ha preso parte a L’Isola dei Famosi, riuscendo ad arrivare in finale e sfiorando la vittoria per un soffio. Nel 2017 tenta di nuovo l’esperienza in un reality, partecipando al GF Vip insieme al fratello Jeremias.

Nella casa più spiata d’Italia non solo vede confermata una sua indiscussa popolarità, ma Cecilia Rodriguez trova anche l’amore. Dopo aver lasciato Francesco Monte proprio durante il suo soggiorno nella casa più spiata d’Italia, si lega a Ignazio Moser. Una relazione forte che supera anche l’allentamento forzato nel 2021, quando l’ex ciclista decide di partecipare a L’isola dei Famosi come naufrago.

Sebbene negli anni ci siano state diverse voci che li volevano in crisi, Cecilia e Ignazio si sono sposati il 30 giugno 2024. I due hanno festeggiato in Toscana davanti parenti e amici, per poi partire per una romantica luna di miele in Sardegna, dove si sono goduti il mare e relax.