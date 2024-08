Ancora un rifiuto per il Grande Fratello: chi ha detto no a Signorini

Continuano i no al Grande Fratello: Alfonso Signorini, quest’anno, non riesce ad attrarre importanti concorrenti.

Scarseggia il tempo per trovare nomi d’impatto. Manca poco più di un mese al ritorno del Grande Fratello e, secondo gli esperti di gossip, Alfonso Signorini è ancora in alto mare. Le richieste della produzione lo hanno messo in difficoltà: il direttore di Chi non è ancora riuscito a pescare personaggi di livello, davvero popolari, graditi a Berlusconi e stimolanti per i telespettatori. Ci ha provato. Ma finora ha incassato soltanto rifiuti.

Si parla di almeno cinque no eccellenti già accumulati da Signorini per il suo nuovo Grande Fratello, ma la sensazione è che i rifiuti potrebbero essere molti di più. E non c’è più tanto tempo per rimediare. L’edizione 2025 del reality comincerà nella seconda metà di settembre. Le novità annunciate sono il cambiato di location (per la prima volta la casa non si troverà più a Cinecittà) e la scelta di personaggi che tenderà a crogiolarsi nel cattivo gusto compiaciuto ed esibito.

Un altro no a Signorini: anche il personal trainer di Ilary sfugge al Grande Fratello

Dopo gli ascolti deludenti della scorsa stagione, Pier Silvio Berlusconi è stato chiaro: basta con i personaggi troppo trash, con gli influencer scelti solo in base ai follower e VIP “disperati” pronti a tutto pur di entrare nella casa. Anche quest’anno non ci saranno solo VIP o quasi VIP ma anche volti nuovi. Eppure, come sempre, saranno i personaggi più noti ad attrarre il pubblico.

Secondo il giornalista Gabriele Parapiglia anche Cristiano Iovino, da molti dato come prossimo inquilino della casa, avrebbe detto di no al Grande Fratello. “Anche lui dice no al Grande Fratello“, si legge in un tweet dell’esperto di gossip. “Cast sempre più in salita. Il programma non ingolosisce più nonostante i cachet…”

E prima di Iovino, noto come personal trainer di Ilary Blasi e nemico di Fedez (i due se le sarebbero date in passato), si sono sfilati anche Lino Banfi, Ron Moss (il primo Ridge di Beautiful), Thomas Ceccon, Emanuele Filiberto e Al Bano. Anche Francesco Oppini avrebbe deciso di evitare un ritorno in cattività: secondo quanto vociferato, avrebbe dovuto partecipare insieme al padre Franco.

Giorni fa anche Karina Cascella ha lasciato intendere di aver detto di no a Signorini. Cosa succede, dunque? Sembra che nessuno voglia più chiudersi nella casa. Spaventano le dinamiche delle ultime edizioni. Oppure la lunghezza indefinita del reality.

Dentro dovrebbero esserci Lago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Poi, pare che Signorini tornerà a pescare da Temptation Island. E, in chiave nostalgia, coinvolgerà tre ex protagoniste di Non è la Rai: Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere.