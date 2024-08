Leonardo DiCaprio ha un ristorante del cuore (extralusso) delle vacanze italiane

Leonardo DiCaprio e le vacanze in Italia con la sua fidanzata: ecco il ristorante del cuore (extralusso) dove va a mangiare la star.

Leonardo DiCaprio e la sua fidanzata, la super top model italiana Vittoria Ceretti, sembrano fare davvero sul serio. In questi giorni sono stati paparazzati su uno yacht lussuosissimo di 79 metri e 14 cabine proprio nelle acque italiane.

Infatti, si trovavano a Massa Lubrense con un gruppo di amici (soprattutto star): Tobey Maguire, l’interprete di Spiderman, e l’ex direttore di Vogue, Edward Enningfu. Si stanno godendo la vacanza tra bel mare, buon cibo e relax. Infatti Leonardo DiCaprio si è concesso anche un buonissimo pasto in un suo ristorante del cuore (lussuosissimo).

Il ristorante del cuore (extralusso) delle vacanze italiane di Leonardo DiCaprio

L’amore fra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti procede a gonfie vele come testimoniano le foto delle paparazzate. Nessuna effusione in pubblico e nessun post condiviso sui social, eppure i due sono stati avvistati per la prima volta l’estate scorsa e da allora non si sono più lasciati.

Ci sono stati altri avvistamenti nel corso dell’autunno e dell’inverno. Ora i due si stanno concedendo una bellissima vacanza proprio in Italia a bordo del lussuoso yacht su cui si trovano, pronti a dirigersi dalla Costiera Amalfitana e da Capri verso la Sardegna.

La coppia insieme agli amici si è dilettata in alcuni momenti spensierati, ad esempio in un giro con le moto ad acqua, al quale però Leonardo non ha partecipato. C’era invece quando hanno mangiato in uno dei suoi ristoranti del cuore dell’attore hollywoodiano, “Lo Scoglio”, che prepara prelibatezze tipiche di Marina del Cantone.

Lo Scoglio da Tommaso è un ristorante di fama mondiale nel borgo marinaro della Costiera Amalfitana. Fondato nel 1958 dalla famiglia De Simone, è ora gestito dalla terza generazione. Qui si possono assaggiare piatti della cucina locale preparati con prodotti freschi dal mare e dalla fattoria di famiglia.

Lo Scoglio ha un molo privato e già in passato Leonardo DiCaprio era arrivato al ristorante proprio accedendo via mare da questo. Al termine dell’escursione gastronomica l’attore ha salutato affettuosamente gli owner del ristorante ritornando a bordo dell’imbarcazione che lo ha portato a Capri. Anche la sera, poi, si è concesso un’altra tappa “gastronomica” cenando in un altro ristornate esclusivo della zona, come testimoniato dalla foto pubblicata assieme ad Edward Enninful e alla proprietaria del locale.