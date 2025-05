Makeup, gli esperti si sono pronunciati: sono queste le tendenze più cool del 2025 da non perdere

Scopri le tendenze makeup 2025: per un look naturale, brillante e sempre diverso. Tutti i segreti per seguire al meglio i trend di stagione.

Con l’arrivo della primavera e le belle giornate alle porte, la parola d’ordine è rinnovamento. Dal vestiario al look si sente il desiderio di un cambiamento radicale. Le temperature sempre più alte fanno crescere il desiderio di alleggerirsi, non solo nel vestiario: anche nel makeup questa voglia si fa sentire più che mai.

La primavera 2025 abbraccia un trend makeup caratterizzato da un finish luminoso, fresco e naturale. I prodotti must di stagione sono dunque pensati per esaltare la bellezza del viso senza appesantirlo, grazie a texture leggere e formule intelligenti.

Dunque, il trucco viso diventa un gioco di stratificazioni sottili, che donano un aspetto sano e radioso al volto. Alcuni marchi hanno già iniziato a presentare i loro prodotti di punta, scopriamo quindi quali saranno le tendenze in fatto di makeup per la stagione primaverile 2025.

I protagonisti del makeup 2025: texture, colore e luce

La primavera 2025 vede un’ampia presenza di prodotti pensati per donare luce naturale al volto, tra i prodotti di punta per il makeup troviamo: blush liquidi, olio labbra e matite gel. Non stupisce quindi che tra i must di stagione ci sia il Blush Shake, un blush liquido dal finish opaco e setoso. Si tratta di un prodotto pensato per scolpire delicatamente il volto con un effetto bonne mine naturale. La formula è potenziata con Soft focus booster e Rise Silk, così da far aderire il prodotto perfettamente alla pelle e offrendo una tenuta prolungata e un effetto luminoso che valorizza ogni incarnato.

Anche in primavera si conferma il focus sulle labbra, vere protagoniste del trucco primaverile. La tendenza delle lip combo si combina con la necessità di dare alle labbra un tono luminoso. Tra i prodotti da avere nella propria collezione makeup troviamo la Jelly Lip Liner di Bellaoggi. Questi prodotto è pensato per garantire precisione, intensità e durata. La sua texture gel waterproof assicura un’applicazione fluida e confortevole, disponibile in sei varianti, dalle tonalità nude a quelle più audaci, si presta a infiniti abbinamenti.

Non può poi mancare un tocco di olio labbra per completare il look. Tra i prodotti più interessanti attualmente in vendita troviamo l’Oil Boost. Questo olio si presta alla perfezione per ricreare il look glass lips. L’Oil Boost è arricchito con microsfere di acido ialuronico, promette labbra visibilmente rimpolpate e levigate, con un effetto glossato che dura fino a 24 ore senza appiccicare.