Settimana bianca in Val Passiria: neve e mercatini di Natale

Una settimana bianca in Alto Adige è sempre un’ottima idea; questi luoghi del resto sono splendidi in qualsiasi stagione dell’anno. Certo è che durante il periodo invernale la neve che imbianca i prati, i boschi e le cime montane dona una magia particolare a questo territorio che si trasforma nell’Eden di chi ama gli sport invernali.

Si potrebbero indicare molte zone dell’Alto Adige per trascorrere una piacevolissima settimana bianca, ma ci sentiamo di darvi un consiglio ben preciso, ovvero di prenotare il vostro soggiorno in uno di questi due splendidi hotel in Val Passiria, per la precisione a San Martino in Passiria. Uno è il Martinerhof’s Brauhotel, struttura 3 stelle che si caratterizza per il fatto di essere un “hotel birrificio (produce la pregevole birra Martinsbräu); qui gli ospiti possono fare una visita guidata all’interno del birrificio, visitare il piano di macina, sala di cottura, la cantina di fermentazione e di deposito e anche degustare varie birre ecc.

L’altra struttura è invece l’ottimo Martinerhof’s Hotel Unterwirt, incentrato soprattutto sul vino, con cantina di vini Passir; anche qui sono possibili visite guidate.

Vacanza invernale in Val Passiria: il paradiso degli sportivi

La Val Passiria si trova a nord-est della città termale di Merano, tra le Alpi Venoste e le Breonie Occidentali, non molto lontano dal confine con l’Austria. Oltre alla citata San Martino si ricordano anche Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, Caines, Tirolo e Scena.

Qui è possibile praticare i vari sport invernali circondati da panorami fiabeschi. Il comprensorio sciistico più vicino al vostro hotel è quello di Plan di Moso in Passiria; è ubicato sui pendii della Cima Sefiar. È un’area sciistica la cui parte più alta è particolarmente adatta agli sciatori piuttosto esperti; più in basso, sotto al Grünboden, si trovano piste più abbordabili per chi ha meno esperienza. A Plan, nel fondo valle è presente un campo scuola pensato per bambini e sciatori principianti.

Chi vuole praticare lo sci di fondo può farlo sul circuito della Valle di Lazins, lungo circa 12 km, oppure sulla pista da fondo Innerhütt, lunga circa 5 km.

Sono numerose anche le piste da slittino; due piste difficili sono quella artificiale del Rifugio Bergkristall a Moso in Passiria (è lunga circa 900 m ed è accessibile soltanto con equipaggiamento) e la pista naturale Plata a Ulvas (lunga circa 700 m).

Di media difficoltà sono invece la pista Baita Grünboden di circa 3,5 km e la pista per famiglie Plan lunga circa 450 m; entrambe si trovano nell’area sciistica Plan.

Ci sono poi tre piste facili; la prima è la pista Valle Sailer a San Leonardo in Passiria (1,2 km), la seconda è la pista Malga Eggergrub a Moso in Passiria (2,9 km) mentre la terza è la pista per bambini ubicata sulla Strada del Passo di Monte Giovo, a Valtina (400 m).

In Val Passiria è anche possibile praticare l’arrampicata su ghiaccio; a Corvara in Passiria lo si può fare sulla Torre di Ghiaccio alta 25 m.

I mercatini natalizi

Una vacanza invernale in Val Passiria offre l’opportunità di ammirare alcuni dei mercatini natalizi più belli della regione, in particolare i Mercatini di Natale di Merano, evento che si concluderà il 6 gennaio 2024; il programma dei mercatini meranesi è particolarmente ricco e sono più di 80 gli espositori.

Più piccoli, ma comunque molto suggestivi sono poi i mercatini natalizi di Lagundo e di Lana.