È Barbie mania! Scopri tre outfit all-day che ti faranno sentire speciale!

È l’era della Barbie Mania! Per essere al top in questa estate 2023 dobbiamo assolutamente indossare un outfit total pink! Ma come realizzarlo? A chi sta bene? E quando è giusto indossare il rosa? Se ti stai ponendo queste domande sei sulla guida di stile giusta! Ecco le risposte che cercavi qui su CheDonna!

Oramai non si parla di altro: il nuovo film Barbie, da poco uscito al cinema con protagonista Margot Robbie nei panni della bambola più famosa del mondo, ha lasciato un segno nel mondo cinematografico, nei social media e di conseguenza nelle nostre vite. Più di tutto, però, questo film tormentone ha completamente rivoluzionato la moda di questa estate 2023, e noi che siamo delle perfette fashion addicted non possiamo perderci nessuna novità. Quindi, come seguire il tormentone Barbie con i nostri outfit all-day? Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Lo prometto: nessuno spoiler in arrivo! Solo che non si può spiegare il tormentone Barbie se non facciamo un passo indietro e parlare del film!

Per chi non lo abbia ancora visto, il nuovo film diretto da Greta Gerwig è una critica costruttiva alla società attuale vista da una prospettiva femminile. Mostra cosa significhi essere donna nel mondo di oggi, come costruire una propria identità, unica e indipendente. Tutto ciò partendo dallo stereotipo femminile più esagerato e quasi nocivo che ha caratterizzato il passato e l’infanzia di tutte noi donne: la bambola Barbie.

È una storia di formazione, in cui la famosa bambola interpretata magnificamente da Margot Robbie , ha una crisi d’identità, e capisce che il mondo rosa e prefetto che le ruota intorno, Barbieland, non è giusto, è limitante e falso.

Ma in che modo ha influito il film nel mondo del fashion? Grazie ai fantastici outfit rosa indossati dalla protagonista e dalle altre bambole del film! Il rosa non è un colore da bambine, ne da bambole: è il colore della forza della donna e della rinascita!

Dall’uscita al cinema di Barbie sono moltissime le star e le influencer che hanno postato sui loro canali social foto con outfit total pink ispirati al film in questione, e noi che siamo amanti del fashion non possiamo fare altro che realizzare a nostra volta look ispirati alla bambola più famosa del mondo!

Come fare? Quale tonalità di rosa si addice al nostro incarnato? E quando poter indossare un outfit total rosa in stile Barbie? Scopriamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

Outfit da Barbie che puoi indossare ogni giorno: ecco tre look per rendere rosa e speciale la tua estate!

Outfit da passeggiata in centro: con il caldo afoso di questa estate che stiamo vivendo un look leggero ma fashion è esattamente ciò che ci serve. Crop top largo rosa e pantalone tuta a vita alta della stessa tinta del top. Sneakers bianca e borsa a tracolla e avremo un total outfit in stile Barbie perfetto per la passeggiata in centro città con le amiche.

In ufficio in stile Barbie: chi dice che non si può essere fashion anche in ufficio? Una giacca modello blazer abbinata ad una gonna dritta rosa è la giusta mise. Abbinate poi una t-shirt di cotone bianca e un sandalo nude con tacco è il gioco è fatto!

Aperitivo con le amiche in pink: se poi volete portare il vostro stile Barbie all’aperitivo con le amiche giacca crop e minigonna rosa in fantasia vichy è cio che ci vuole. Completate il tutto con una maglia sotto giacca anch’essa rosa e una sneakers di tendenza. Tutte vorranno copiarvi!