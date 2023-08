Residui di cibo attaccati ai piatti: questo trucco farò funzionare meglio la tua lavastoviglie!

Se usi questo trucco la tua lavastoviglie sarà perfettamente pulita e così anche i tuoi piatti. Prova subito!

La lavastoviglie è una vera e propria manna dal cielo soprattutto quando la famiglia è numerosa e proprio nessuno di essi ha voglia di mettersi a lavare piatti e stoviglie una volta pranzato o cenato. Non è per niente una cosa rara, tutti noi infatti sappiamo che lavare piatti e stoviglie, nonché pentole e padelle, non è proprio lo sport nazionale preferito da tutti gli italiani. Tutto si attacca e si incrosta come non dovrebbe assolutamente e non fa altro che rendere ancora più impossibile una pulizia veloce. Proprio per questo nasce la lavastoviglie.

Dobbiamo però dire una cosa ben precisa, ovvero che nessuno tiene mai in considerazione il fatto che oggettivamente vada pulita anche la lavastoviglie e non solo le cose che ci si poggia dentro. Anche perché se la lavastoviglie non si pulisce diviene poi con il tempo solo un cumulo di germi e batteri lasciati dai continui lavaggi.

Almeno una volta a settimana infatti bisognerebbe dedicarsi alla pulizia della lavastoviglie. Questa però non è per niente difficile da pulire. Siccome però è bella che grande si pensa che ci sia bisogno di ore ed ore di attenzione. Non è assolutamente così. Quello che bisogna fare infatti è davvero semplice e non ci vuole proprio nulla a farlo. Prova subito questo trucco e vedrai che non te ne pentirai assolutamente!

Con il trucco perfetto lavi la lavastoviglie e la rendi a prova di batteri. Scopri cosa fare!

La pulizia della lavastoviglie non deve essere assolutamente una cosa faticosa. Bisogna farla con tutta la facilità possibile proprio per non stressarti inutilmente.

La prima cosa che devi fare è davvero semplice. Prendi un bel bicchiere di bicarbonato di sodio e cospargilo su tutta la superficie della lavastoviglie. Su tutto il piatto della lavastoviglie deve esserci una vera e propria spolverata di bicarbonato di sodio. In questo modo inizia la pulizia della lavastoviglie. Chiudi lo sportello e non fare nulla. Devono passare circa due orette.

Dopo che avrai fatto questo passaggio, quel che devi fare è poggiare un bel bicchiere di aceto, quello che si usa in cucina preferito dalla persona che lo utilizza, e metterlo nella lavastoviglie interamente. Appoggia la base in modo che il liquido poi si cosparga su tutte le superfici della lavastoviglie.

A questo punto è davvero molto semplice. Devi solo attivare la lavastoviglie e lasciare che faccia un lavaggio rapido per permettere una reazione di pulizia tale da ripulire tutto il tuo sporco nella lavastoviglie. Addio a tutti i germi e batteri in questo modo.

Il trucco è davvero semplice e fattibile. Questo perché i passaggi richiedono ore, vero, ma non richiedono la tua attenzione. Puoi tranquillamente lasciare lì il bicarbonato di sodio ad agire senza il minimo sforzo. Lo si lascia lì per due orette e poi si usa l’aceto. Questo trucco è semplicissimo. Devi subito provarlo!