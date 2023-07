Kate Middleton delude i sudditi: c’è un dettaglio che non li ha ancora convinti

La Principessa del Galles potrebbe aver commesso qualche errore di stile, almeno secondo i suoi critici. Scopriamo insieme i dettagli.

Si da quando è entrata nella Royal Family, lo stile di Kate Middleton non ha fatto altro che elevarsi sempre di più. Non è un caso infatti che sia considerata una vera e propria icona di stile e sicuramente una delle Principessa più eleganti di sempre. A volte però anche lei è in grado di sollevare qualche polemica fashion.

Infatti, nonostante riesca regolarmente a sfoggiare dei capi a dir poco impeccabili, sembra che ancora non abbia imparato l’etichetta reale in fatto di gioielli. Almeno questo è ciò che i suoi critici hanno affermato. Questi ultimi hanno sperato che le cose cambiassero dopo l’incoronazione del Re Carlo e il suo passaggio da Duchessa a Principessa e futura Regina ma a quanto pare così non è stato.

I gioielli della futura sovrana

Nonostante siano passate diverse settimane dall’incoronazione, alcuni sudditi sono rimasti delusi dalla Middleton in quanto non ha ancora indossato i gioielli della famiglia reale ai quali ovviamente ha accesso da futura Regina inglese. Una critica ed ex redattrice di Vogue ha affermato: “La Principessa del Galles è un po’ una delusione in fatto di gioielli. Dà l’impressione di indossarli solo quando è assolutamente necessario”.

Ha proseguito affermando : “La immagino bellissima in uno di quegli abiti dietro le quinte e poi fare una smorfia come per dire: “Devo proprio indossarlo?” Non dà l’impressione di adorare i gioielli e di essere contenta di indossarli…”. La stessa donna però ha elogiato Camilla, per il fatto che non si tira mai indietro nello scegliere gioielli appartenenti alla Corona. Molti sudditi però sono accorsi in difesa della moglie di William in quanto quest’ultima potrebbe non aver deciso di indossare determinati preziosi per una serie di ragioni.

Il Regno Unito infatti sta attraversando un brutto periodo, soprattutto in termini economici, e magari la Principessa del Galles avrebbe preso in considerazione questo aspetto nella sua scelta di optare per la bigiotteria. Spesso e volentieri infatti, la quarantunenne si è recata ad eventi formali sfoggiando per esempio orecchini da poche decine di euro.

Un vero e proprio affronto per i suoi critici, molti dei quali temono che anche quando diventerà Regina non cambierà questa abitudine che l’ha contraddistinta sin dal suo ingresso nella celebre famiglia. Ma è proprio questo che amano i fan, il fatto che riesca in qualche modo ad immedesimarsi nella gente comune e a non ostentare la tipica opulenza che ha caratterizzato la Royal Family per centinaia di anni.