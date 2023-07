Ricky Martin annuncia il divorzio dal marito Jwan Yosef: ecco il motivo

Il cantante di origine portorica ha deciso di porre fine alla sua relazione. Ma il motivo vi lascerà a bocca aperta.

E’ ufficiale, Ricky Martin e il marito di origine siriana hanno deciso di chiudere la loro storia d’amore, dopo bene sei anni insieme. Anche se non ci sono state ancora dichiarazioni ufficiali, questo è ciò che si evince dai documenti presentati in tribunale, dove viene rivelato anche il motivo della separazione. I due si sono conosciuti quasi dieci anni fa tramite Instagram.

Jwan Yosef, questo il nome dell’ora ex compagno del cantante, lavorava come artista e quest’ultimo è rimasto affascinato da alcuni suoi dipinti. Così ha deciso di contattarlo per procedere all’acquisto, e da li hanno cominciato a parlare e e si sono innamorati. A quel tempo Ricky aveva già i due figli, Matteo e Valentino, ora quattordicenni, i quali hanno accolto molto bene l’arrivo di colui che sarebbe diventato il loro patrigno.

La coppia si è sposata nel 2018 a Los Angeles, in una cerimonia molto intima, alla quale erano presenti solamente i famigliari e gli amici più stretti. Nel corso degli anni i due hanno accolto altri due figli in famiglia, Lucia, di quattro anni, e Renn, di tre. Sembrava che la relazione andasse a gonfie vele. Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, i due stavano pensando di adottare un altro figlio e invece poche ore fa è arrivata la triste notizia.

E’ finita

Secondo quanto riportato, il cantante avrebbe chiesto la custodia congiunta dei due figli, Renn e Lucia, quattro, che condivide con l’artista siriano. Ricky avrebbe citato nei documenti del divorzio “differenze inconciliabili” come motivo della separazione.

La coppia ha confermato la separazione in una dichiarazione congiunta affermando quanto segue: “Abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e onorando ciò che abbiamo vissuto come coppia in tutti questi meravigliosi anni”… Il nostro più grande desiderio ora è quello di continuare ad avere una dinamica familiare sana e una relazione incentrata sulla pace e sull’amicizia per continuare l’educazione congiunta dei nostri figli, preservando il rispetto e l’amore che abbiamo l’uno per l’altro”.

Non c’è alcun dubbio che per il cantante di “Livin’ La Vida Loca” sia stato un anno molto difficile, soprattutto a livello personale. Nel luglio del 2022, suo nipote ha presentato una denuncia per maltrattamenti domestici contro di lui ed è stato emesso un ordine restrittivo. All’epoca, i rappresentanti di Ricky hanno definito le accuse che hanno portato all’ordine restrittivo “completamente false e inventate”. In seguito il nipote ha ritirato le accuse e il caso è stato archiviato, ma l’incidente ha senza dubbio segnato un momento difficile nel rapporto tra Ricky e Jwan e questo potrebbe solamente aver esacerbato la situazione, portando quindi all’eventuale divorzio.