Diletta Leotta molestata: ecco il traumatico episodio che ha scosso la sua adolescenza

La conduttrice italiana ha rivelato un episodio alquanto traumatico della sua adolescenza. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Diletta Leotta ha da poco rivelato un tragico episodio che le ha segnato profondamente la sua adolescenza. Al momento, come ben sappiamo, sta aspettando l’arrivo della sua primogenita, insieme al compagno tedesco, Loris Karius, attuale portiere del Newcastle.

I due si sono conosciuti alla fine del 2021 in un pub di Londra, dove la conduttrice sportiva si era recata per migliorare il suo inglese. La relazione è partita a gonfie vele e dopo alcuni mesi la coppia ha condiviso il lieto annuncio sui propri social, con gran sorpresa dei fan. Ma i neo genitori non hanno potuto nascondere la propria gioia e non vedono l’ora di conoscere finalmente la loro piccolina, che dovrebbe arrivare ad agosto. Manca dunque molto poco, ma Diletta nelle ultime ore è finita al centro della cronaca rosa per aver rivelato un episodio accaduto durante gli anni del liceo.

Il trauma di Diletta

Nel corso della sua vita e della sua carriera sotto i riflettori, la Leotta non ha mai nascosto di aver avuto a che fare con commenti sessisti e di occhiate fin troppo ammiccanti. Del resto, ha passato anni a bordo campo e sicuramente ne ha viste di tutti i colori. Per non parlare dei vari cori sessisti che mettevano in particolare luce le sue forme prorompenti, anche se la stessa conduttrice ha affermato di essere grata che siano finalmente cessati. Ma c’è stato un episodio che ha segnato profondamente la conduttrice e coinvolge un professore.

Anche durante il liceo, infatti, è stata spesso presa di mira per il suo aspetto prosperoso, che l’ha addirittura portata a prendersi una nota. Questo perché indossava un paio di leggings e una felpa, un abbigliamento però che la conduttrice ha affermato fosse obbligatorio nel giorno della settimana in cui si faceva educazione fisica.

Ma c’è stato un altro episodio che ha traumatizzato la trentunenne e riguarda proprio il professore di ginnastica dell’epoca. Quest’ultima ha rivelato che, oltre a volere che le ragazze indossassero leggings, l’uomo una volta le ha schiaffeggiato il sedere sussurrandole: “Mi fai inzuppare il biscotto“. A quel tempo Diletta non aveva capito a cosa il professore si stesse riferendo ma tornata a casa, ha raccontato l’accaduto al padre, che lavorava come avvocato. L’insegnante infatti è stato subito sospeso e mandato via dalla scuola.