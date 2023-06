“Lo amo sempre di più”, la dichiarazione inaspettata all’Isola dei Famosi scuote il web

La rivelazione del naufrago lascia tutti a bocca aperta, ma cosa è accaduto esattamente? Scopriamo insieme i dettagli.

Tra qualche giorno si concluderà la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, condotta per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi, anche se quest’anno al suo fianco è presente una new entry del programma, Enrico Papi, nei panni di opinionista, insieme a Vladimir Luxuria, presente anche lo scorso anno.

Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un faida in corso tra la ex moglie di Totti e l’ex conduttore di Indovina l’età. A quanto pare la prima si sentirebbe messa in ombra da quest’ultimo. Basti pensare all’episodio della busta. In una delle ultime puntate andate in onda Ilary ha ricevuto la busta contenente il nome del naufrago eliminato ma Enrico all’improviso si è alzato dalla sua postazione e le ha preso la busta dalle mani. In queste settimane non sono mancare nemmeno alcune battutine infelici, che per sembrano non aver fatto infuriare la stessa presentatrice romana.

Papi stesso ha poi dichiarato durante una recente intervista che non c’è alcun tipo di screzio tra la coppia e con la sua personalità scoppiettante fa qualsiasi cosa che gli passi per la mente, non pensandoci due volte. Anzi ha ribadito di apprezzare molto il carattere della ex letterina di Passaparola, perché ha un carattere simile a quello della moglie: è simpatica e cinica al punto giusto. In ogni caso, quest’ultima spera solo che Enrico non prenda il suo posto di conduttore visto ciò che è accaduto al Grande Fratello con Alfonso Signorini, il quale dal suo ruolo di opinionista nel giro di qualche anno l’ha sostituita nella conduzione.

Le parole inaspettate

Mancano pochi giorni alla fine de L’Isola dei Famosi, e i telespettatori stanno facendo gli ultimi pronostici sul naufrago che riuscirà a portarsi a casa il montepremi di 100 mila euro. Tra i favoriti troviamo l’ex rugbista Andrea Lo Cicero e il conduttore radiofonico Marco Mazzoli, anche se qualcuno si aspetta qualche colpo di scena, visto che Una naufraga come Helena è stata ripescata dall’Isola di Sant’Elena e fatta rientrare in gioco.

Quest’ultima, sin dall’inizio dell’edizione, è stata una figura controversa, una delle poche naufraghe a litigare con ogni singolo concorrente. Il suo carattere non è sembrato piacere al resto del cast, che spesso l’ha criticata accusandola di essere una persona falsa. A peggiore le cose c’è stato il fidanzamento tra lei e il suo presunto compagno, anche se la maggior parte degli altri naufraghi ha pensato si trattasse di una scenata. Infatti alcuni di loro hanno rivelato che Helena sarebbe ancora innamorata del suo ex fidanzato con il quale è rimasta per ben otto anni.

Inoltre, appena rientrata dall’altra isola ha deciso di isolarsi insieme a Nathaly Caldonazzo, e questo non ha fatto altro che aumentare lo screzio tra i naufraghi. Nonostante ciò, dopo l’uscita della ex vippona, confinata ora sull’Isola Fantasma, sembra che la showgirl brasiliana si sia riavvicinata al gruppo anche se quest’ultimo la ritiene ancora una persona non particolarmente veritiera.

Un esempio di ciò è stato dimostrato poco tempo fa quando è emerso un litigio tra la stessa Helena e Gian Maria, che nelle ultime settimane il pubblico ha avuto modo di conoscere sempre più. In effetti la sua personalità sta emergendo e secondo qualche utente potrebbe arrivare in finale e perfino aggiudicarsi la vittoria.

In ogni caso, riesce sempre a far strappare una risata ai suoi colleghi e anche stavolta non è stato da meno. Infatti, nel corso di un litigio con Helena quest’ultimo ha rivelato che la naufraga le aveva detto che era tormentata dai paparazzi che erano soliti appostarsi sotto la sua casa. A quel punto Gian Maria, con il suo nonchalance è intervenuto dicendo: “Ma chi ti credi di essere, Kim Kardashian“?

Questa battuta non è passata inosservato ai fan del programma, che hanno deciso di lasciare dei commenti online. Uno di questi viene direttamente da un ex naufrago, Paolo Noise, che ha dovuto abbandonare l’isola qualche settimana fa a causa di motivi di salute. Il conduttore radiofonico ha scritto: “Lo amo sempre di più, un genio comico inconsapevole!” Che dire, sarà proprio Gian Maria ad avere l’asso nella manica per conquistare la vittoria? Chissà, solo il tempo ce lo dirà.