Matrimonio: ecco come allestire il tavolo delle bomboniere

Quella delle bomboniere è una tradizione italiana che mira a donare un pensiero agli invitati e lasciare loro un ricordo memorabile di un proprio giorno speciale, come il matrimonio.

Una forma di ringraziamento per la partecipazione e la condivisione di un momento così importante, che non può passare in secondo ordine rispetto a tutto il resto.

Eppure, spesso, proprio la scelta delle bomboniere matrimonio e il relativo allestimento sono una delle ultime cose a cui si pensa, convinti che sia meno importante, ad esempio, rispetto al menù, alla location, all’abito e alla torta.

Paradossalmente, invece, di tutti gli elementi che compongono il racconto della propria giornata nuziale, la bomboniera è l’unico oggetto concreto e materiale che resta in mano agli invitati e identifica il tratto distintivo che si è dato al proprio matrimonio.

Anche la bomboniera deve avere un ruolo importante ed essere presentata come uno dei momenti chiave della giornata. Non si può, quindi, lasciare al caso l’allestimento del tavolo delle bomboniere, poiché deve uniformarsi con lo stile e il tema del matrimonio.

Ecco alcuni spunti che si possono seguire per l’allestimento del tavolo delle bomboniere nuziali.

Scegliere la bomboniera

Sembra un passaggio scontato, ma non lo è affatto. Tante volte si prendono accordi col catering o con la location per l’allestimento di specifici angoli, come quello dei confetti, del cioccolato o della pasticceria, oltre alla torta nuziale.

La bomboniera, invece, proprio perché protagonista di un allestimento dedicato, deve seguire il tema del matrimonio ed essere inserita all’interno di una cornice che lo richiama.

Se il matrimonio è shabby chic, anche la bomboniera dovrà esserlo. In un contesto del genere, un oggetto moderno, quasi di design, minimalista e poggiato su una tovaglia in seta con decorazioni in cristallo e metallo, stonerebbe completamente.

Per questa ragione non bisogna lasciare carta bianca a chi si occupa del catering, lasciando che allestisca con ciò che è a sua disposizione. Bisogna pensare direttamente all’angolo delle bomboniere, così da procurarsi tutti i complementi necessari a realizzare un allestimento scenico, come meritano.

Fantasia e coerenza

Due parole d’ordine che possono guidare tutto l’allestimento del tavolo delle bomboniere sono certamente fantasia e coerenza. Di quest’ultima si è abbondantemente scritto fino ad ora, con il pieno rispetto del tema scelto per il matrimonio. Quello a cui non si è fatto cenno riguarda l’organizzazione dello spazio e la distribuzione dei pensieri per gli ospiti.

Più che pensare a un tavolo, è necessario immaginare un vero e proprio spazio dedicato, con un supporto che faccia da piano d’appoggio e uno sfondo.

Questo non deve necessariamente essere un tavolo classico, ricoperto con una tovaglia, ma può essere costituito da un carretto, alcune valigie vintage, balle di fieno, grandi cesti, altalene. Davvero se ne possono pensare di tutti i colori.

Se proprio tavolo deve essere, allora è bene che sia studiato nei minimi dettagli dalla scelta dei tessuti delle tovaglie, fino agli accessori da riporre sopra, come richiamo del tema: possono essere nastri, fiori, fiocchi, frutta, candele, tutto ciò che abbia un’attinenza col resto dell’allestimento e col tema scelto dagli sposi.

Sempre più sposi, però, scelgono come bomboniera un oggettino piccolo da inserire nell’allestimento dei tavoli, come segna posto. In questo caso, non serve dedicare alle bomboniere un angolo a parte, poiché basterà solo valorizzarlo nella mise en place.