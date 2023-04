Ami volume e pienezza? Prova l’Air Cut, il nuovo trend social: lo vogliono già tutte!

Perché non seguire le orme di tante celebrities e optare per questo strabiliante taglio di capelli? Riuscirà a donarvi volume all’istante.

Anche se l’Air Cut ha fatto in poco tempo il giro del web la sua origine è da ricercarsi in Corea del Sud. Si tratta di un taglio perfetto per coloro che desiderano aggiungere spessore alla propria chioma ma non vogliono sacrificare troppo la lunghezza dei capelli.

La tecnica consiste nel tagliare gli strati molto vicini tra loro, concentrandoli intorno al viso per un effetto cornice e sulla fronte per creare una frangia vaporosa. L’idea è che quando si scompigliano i capelli con le dita o si passa una spazzola sulle lunghezze, gli strati appaiono soffici e ariosi, da cui il nome.

Alla scoperta dell’Air Cut

L’Air Cut è diventato vitale grazie Tik Tok, dove ormai si trovano moltissimi trucchetti di bellezza e le nuove tendenza che di qui a poco spopoleranno. Questo stile è leggero e si basa sulla creazione di movimento. Ovviamente il taglio si può personalizzare su quasi tutte le strutture dei capelli.

Non solo i risultati sono bellissimi, ma gli strati aggiungono volume ai capelli fini. A seconda di come viene tagliato, questo stile può anche fare il contrario se i vostri capelli sono molto spessi e vi appesantiscono. Con questo taglio, è più facile ottenere volume durante l’asciugatura, di conseguenza, i capelli deboli appaiono più spessi. In alternativa, se avete i capelli spessi questo stile può ridurre il peso con l’introduzione della stratificazione. In questo modo i capelli diventano più leggeri e danno più movimento. Questo perché gli strati riducono il peso in alcune zone.

Una particolare attenzione però deve essere data se si opta per questo taglio e si ha una chioma fine. Infatti gli strati possono essere utili ma devono essere adattati ai capelli e concentrati in determinate aree. Funziona benissimo con i capelli molto ricci, ma attenzione a quanta lunghezza viene tolta perché i capelli ricci saltano un po’ in alto una volta tagliati.

Per quanto riguarda l’acconciatura, a differenza della frangia a tendina o del taglio a farfalla, l’Air Cut è piuttosto versatile e permette di acconciare e asciugare i capelli in modi diversi. Una delle più semplici consiste nell’utilizzo di una spazzola rotonda e un asciugacapelli. Oppure optate per una asciugatura e un’arricciatura con una crema per ricci. Basta lasciate asciugare naturalmente o usare il phon.

Questo taglio potrebbe essere sconsigliato a chi si reca frequentemente dal parrucchiere. Infatti con numerosi stratificazioni è più difficile ottenere lo stile arioso e voluminoso che ricorda il taglio se si hanno appuntamenti uno vicino all’altro, quando i capelli iniziano a crescere. Per questo motivo, meglio optare per una spuntatina ogni sei-otto settimane. Vedrete che così facendo, il vostro Air Cut rimarrà fresco e vibrante.