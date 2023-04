Nodi ai capelli? Non temere, con questi piccoli consigli riuscirai ad evitarli

Se i tuoi capelli tendono ad annodarsi, allora ti consigliamo di seguire questi semplici ma efficaci consigli. Noterai subito la differenza!

Quante di noi ogni volta che strecciamo i capelli perdiamo la pazienza a cercare di eliminare qualsiasi nodo dalla nostra chioma. E’ probabilmente una delle cose più stressanti che dobbiamo fare regolarmente. Non solo, spesso si prova anche del dolore non fisico ma anche emotivo perché siamo coscienti del fatto che continuando a tirare le ciocche andremo a perdere ulteriori capelli. Purtroppo non possiamo eradicare completamente la formazione dei grovigli, soprattutto se si hanno dei capelli di una certa lunghezza. Perciò come facciamo per correre ai ripari? Facile, qui di seguito troverete alcuni consigli utili in grado di aiutarvi a combattere meglio l’aggrovigliamento che troverete la prossima volta che vi pettinerete la chioma. Curiosi di sapere quali sono? Continuate a leggere per scoprirlo.

Come prevenire i nodi ai capelli

Innanzitutto vediamo insieme cosa si intende quando parliamo di nodi. Questi ultimi sono formati da capelli ancora attaccati al cuoio capelluto e da capelli morti, quindi già espulsi da quest’ultimo. Il metodo migliore per affrontare qualsiasi groviglio è quello di sbarazzarsi dei capelli morti senza intaccare quelli vivi. Ma ovviamente è più difficile a farsi che a dirsi. Ci sono però delle precauzioni che si possono aggiungere alla propria routine di cura dei capelli per prevenire la formazione di nodi e perfino per districarli con più facilità.

Usare un pettine a denti larghi

La prevenzione è tutto e perciò quando vi trovate sotto la doccia si consiglia di scegliere un pettine a dente larghi dopo aver applicato il balsamo. Quindi prima di risciacquare i capelli usate il pettine in modo tale da poter eliminare qualsiasi nodo presente. Infatti utilizzando questo metodo i vostri capelli risulteranno più facili da districare. Non solo, incrementerete l’esalisticità delle ciocche grazie all’umidità dell’acqua e del balsamo. Questo preverrà anche la rotture delle medesime e di eventuali danni che possono venire a crearsi nel tempo.

Usare un asciugamano in microfibra

Una delle cose più importante da ricordare quando si cerca di evitare la formazione di nodi è di evitare assolutamente qualsiasi forma di attrito, come quello che normalmente si viene a formare con l’asciugamano tradizionale. Perciò si suggerisce di puntare su un asciugamano in microfibra. Quest’ultimo infatti riesce ad eliminare dai capelli l’acqua in eccesso. Ricordatevi che anche se utilizzate un asciugamano in microfibra, è importante strofinare delicatamente le ciocche.

Tagliare i capelli in modo regolare

Sembra controproducente, ma se desiderate avere dei capelli sani e lucenti, allora è meglio fare dei tagli frequenti e soprattutto regolari. Infatti se si lascia passare troppo tempo tra un appuntamento e l’altro si vengono a creare le doppie punte, che molti non sanno ma potrebbero ostacolare la crescita delle stesse ciocche. Quindi si consiglia di effettuare tagli regolari, almeno due o tre volte l’anno, in modo da sbarazzarsi delle doppie punte.

Proteggere i capelli durante la notte

Pochi lo sanno ma il sonno è la principale causa delle formazione di attrito, che causa come abbiamo detto in precedenza la formazione di grovigli. Per questo motivo, se volete evitare di svegliarvi con un chioma annodata, tenete legati i capelli, anche se evitate acconciature che potrebbero causa una tiratura eccessiva e ricordate di usare elastici di seta per non rischiare di creare ulteriori danni alle ciocche.