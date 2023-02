Dolci made in USA: quali sono i più famosi? 

Gli Stati Uniti d’America sono famosi in tutto il mondo anche per la loro cultura culinaria, in particolare per la grande varietà di dolci che si preparano, con ricette tradizionali, in ogni angolo di questo immenso Paese. Dalle torte ai biscotti, passando per i cupcake e i muffin, la scelta di dolci e dessert è vastissima e adatta a tutti i gusti e per tutte le occasioni. Ma quali sono i dolci americani più famosi? In questo articolo scopriremo insieme i dessert più iconici e deliziosi che gli USA ci hanno regalato, come ad esempio la sofficissima chiffon cake, una torta soffice e leggera che si scioglie in bocca.

Il dolce americano più amato al mondo: la cheesecake

La cheesecake è senza dubbio uno dei dolci americani più famosi e apprezzati al mondo. Originaria della città di New York, la cheesecake è una torta a base di formaggio fresco, generalmente cremoso e denso, che viene amalgamato con zucchero, uova e vaniglia, e successivamente cotta in forno. Il risultato è un dolce fresco e cremoso, dal gusto deciso e avvolgente, che si presta a essere declinato in numerose varianti, dalle classiche alla frutta alle più insolite con l’aggiunta di ingredienti salati come il bacon. La cheesecake è un dolce versatile e facile da preparare, ideale per chi ama sperimentare in cucina e sorprendere i propri ospiti con dessert originali e golosi.

La torta della tradizione: la pumpkin pie

La pumpkin pie, o torta di zucca, è uno dei dolci più tradizionali negli Stati Uniti, in particolare durante il periodo autunnale e in occasione del Thanksgiving Day. Questo dolce si prepara con una base di pasta frolla, che viene successivamente farcita con una crema a base di zucca, latte, uova e spezie come la cannella, la noce moscata e lo zenzero. Il risultato è un dolce soffice e profumato, dal gusto dolce e speziato, che richiama i sapori tipici della stagione autunnale. La pumpkin pie è un dolce ricco di storia e di tradizione, che rappresenta un vero e proprio simbolo della cultura culinaria americana, e che è amato da grandi e piccini in tutto il mondo per la sua bontà e il suo sapore unico. Viene servito con un ricciolo di panna fresco e, in base all’occasione, con una bevanda calda o con un succo di frutta preparato in casa.

Donuts e cookies: dolci ghiotti per tutte le occasioni

Donuts e cookies sono i dolcetti più iconici e rappresentativi della cultura USA. I donuts, o ciambelle americane, sono dei dolci fritti a forma di anello, che vengono solitamente ricoperti di zucchero, glassa e sono ripieni di cioccolato o altre creme. I cookies, invece, sono dei biscotti morbidi e fragranti, che possono essere preparati in numerosissime varianti, dall’originale al cioccolato alle versioni con gocce di cioccolato, noci, frutta secca e molto altro. Entrambi sono considerati tra i più amati per il loro sapore ghiotto e sono serviti in qualsiasi occasione, dalla colazione al break di metà mattinata, passando per la merenda o per terminare con gusto il pasto principale della giornata.