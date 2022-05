Carmen Di Pietro, bomba sul figlio Alessandro: Isola dei Famosi di fuoco

Nelle ultime ore arriva la bomba che potrebbe finalmente chiarire i rapporti tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, la showgirl scatenata sull’Isola.

Giusto lo scorso lunedì abbiamo assistito alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Una tensione sempre più alta tra i naufraghi di questa edizione, che non smettono di affrontarsi in discussioni e battibecchi. Sembrava che l’arrivo delle nuove “tentatrici” potesse portare una ventata d’aria fresca, ma in realtà non ha fatto altro che aumentare i dissidi.

In particolare Mercedesz e Maria Laura, che sulle prime sono state accolte con molta allegria, hanno fatto cambiare idea ai compagni rapidamente. Tutti, infatti, nell’ultima serata hanno puntato il dito contro di loro, affermando di non fidarsi più. Di mezzo, ovviamente, c’è sempre l’amore. Ebbene sì, perché se la prima era partita in quarta facendo capire di essersi presa una bella cotta per Edoardo Tavassi, la seconda invece aveva mirato dritto su Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro.

La De Vitis, però, è sembrata da subito troppo artefatta, quasi come se si fosse studiata il personaggio del ragazzo alla perfezione per cuocerlo a puntino. Proprio nella puntata di lunedì, però, è arrivato il due di picche definitivo, per la gioia di mamma Carmen. Alessandro ha infatti dichiarato di volersi fermare all’amicizia per il momento proprio per la scarsa fiducia, scatenando la reazione dispiaciuta di Maria Laura. Ma a cosa è dovuto l’attaccamento eccessivo e quasi comico della showgirl con il figlio, così forte da non volere che abbia nessun rapporto con una ragazza? Lo ha spiegato nel daytime.

Ecco perché Carmen non vuole che il figlio si fidanzi, il motivo svelato da lei

La gelosia di Carmen Di Pietro è davvero esilarante ed è diventato ormai un tema portante di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante il povero Alessandro tenti in tutti i modi di crearsi una sua indipendenza e tagliare finalmente questo cordone ombelicale, la mamma è sempre in agguato pronta a spiarlo dietro le palme in ogni sua mossa. C’è da dire, però, che lui dà molto credito ai suoi consigli, come nel caso di Maria Laura.

Ma qual è il vero motivo per cui la Di Pietro vuole tenere il figlio (ormai abbastanza grandicello) dalle grinfie delle ragazze? Durante la puntata del daytime la showgirl ha rivelato perché secondo lei Alessandro deve evitare di fidanzarsi, usando queste parole: ” No, no, no…lui deve pensare a studiare adesso!“. L’obiettivo principale dunque per la mamma, sarebbe che il figlio si concentri sullo studio. “Se si fidanza poi viene distratto…prima finisce gli studi, si sistema e poi ne parliamo“, ha detto la showgirl.

In effetti già in precedenza aveva rivelato quanto per lei sia importante che il figlio si assicuri un buon futuro, per non incorrere nelle difficoltà economiche che lei si è trovata ad affrontare in gioventù, oltre a un altro dramma che ha raccontato in tv. Certo, quello che stiamo pensando tutti è che l’impegno dello studio non deve per forza precludere l’amore, perché volendo si trova il tempo per tutto. Ma probabilmente mamma Carmen non è dello stesso avviso e per questo funge da demolitrice di speranze per le possibili fiamme di Alessandro. Riuscirà lui prima o poi a guadagnarsi la sua libertà amorosa? Lo scopriremo nelle prossime vicende.