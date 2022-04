Harry si prende gioco della Royal Family: l’intervista – scandalo

Il Principe Harry ha rilasciato un’intervista dopo il suo incontro con la Regina: le sue affermazioni hanno destato grande scalpore. E non in senso buono.

Il Principe Harry ha rilasciato un’intervista televisiva nel corso degli Invictus Games. Dopo aver parlato del Paese che considera “casa”, dei suoi trascorsi in seno alla Famiglia Reale e del suo recentissimo incontro con la nonna, Harry ha fatto una considerazione che molti giornalisti hanno ritenuto inopportuna.

Come c’era assolutamente da aspettarsi, nel momento in cui la stampa ha avuto via libera per porre delle domande al Principe Harry il rapporto con la Regina è stato al centro dell’attenzione.

Come si sa, infatti, negli ultimi due anni Harry e la Regina Elisabetta non si sono mai incontrati di persona.

I due hanno certamente avuto modo di vedersi e di parlarsi, ma si è trattato di videochiamate via Zoom nelle quali di certo non si è parlato di affari di Stato.

In maniera completamente inaspettata però Harry si è recato a Windsor per incontrare la Regina prima di raggiungere l’Olanda per presenziare ai suoi Invictus Games, quindi finalmente i due hanno potuto riabbracciarsi.

Harry avrebbe potuto cogliere l’occasione al volo per dimostrare di essere perfettamente in grado di gestire i rapporti tra la stampa, la Famiglia Reale e il suo nuovo status di “ex Royal”, ma non ci è affatto riuscito!

L’intervista di Harry, che vuole “proteggere” la Regina!

Negli anni passati la stampa ha sempre descritto il rapporto speciale che si era creato tra la Regina Elisabetta e suo nipote Harry. I due hanno sempre avuto una profonda complicità, lo stesso senso dell’umorismo e l’abilità di “pizzicarsi” a vicenda.

Com’era prevedibile durante l’intervista rilasciata da Harry è arrivata anche una domanda sul come fosse stato incontrare di nuovo la Regina e su quel rapporto un tempo così stretto. È ancora saldo e profondo come un tempo?

Harry ha affermato di essere stato molto felice di poter incontrare di nuovo sua nonna e di poter parlare con lei (anche se solo per 15 minuti, come hanno riportato affidabili fonti interne).

Harry ha anche detto che la complicità tra loro è rimasta inalterata e che adora quello “humor inglese” che sua nonna di mostra di avere in particolare con lui.

Sull’argomento della loro conversazione, tuttavia, non è stato rivelato molto. Pur dicendo pochissimo, però, Harry è riuscito a fare una gaffe madornale che ha sicuramente fatto alzare il sopracciglio dello staff della Regina.

“Io e la Regina ci siamo incontrati in completa privacy, come non accadeva da tempo. Mi volevo assicurare che fosse protetta e che avesse le persone giuste intorno a sé” ha detto il secondogenito di Carlo e Diana.

Non è dato sapere per quale motivo Harry pensasse che intorno a sua nonna ci fossero “persone sbagliate”.

Molti hanno addirittura pensato che con quest’espressione Harry potesse riferirsi a suo padre Carlo e a suo fratello William, il quale è stato tenuto parecchio lontano dall’incontro privato tra Harry e la Regina. Si sa che tra i due fratelli ormai non corre buon sangue e che sul finale del loro ultimo incontro sia scoppiata una lite furiosa.

Quest’ipotesi però sembra piuttosto irrealistica: è ovvio che i due diretti eredi del trono d’Inghilterra, cioè Carlo e William, siano i due più stretti collaboratori di Sua Maestà. Inoltre come si potrebbe mai immaginare che siano le “persone sbagliate”?

Per questo motivo si è ipotizzato che forse Harry si riferiva alle misure di sicurezza messe a punto dallo staff per assicurare l’incolumità fisica (e clinica) di Elisabetta II.

A questo punto la domanda sorge spontanea: davvero Harry ha creduto necessario “andare a controllare” che sua nonna fosse ben protetta?

Molti tabloid stanno definendo il comportamento del Principe, e in particolare questa sua affermazione, con il termine “dilusional”. Questo aggettivo indica una persona completamente fuori dal mondo, che non ha idea di come vadano davvero le cose e che crede di essere molto più importante di quel che è. Di male in peggio!

