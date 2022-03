Arisa oggi è così, ma ricordate com’era all’inizio della sua carriera? Foto

Arisa oggi sfoggia lunghi capelli il cui colore oscilla dal nero al biondo fino al rosa, ma ricordate com’era all’inizio della carriera? Foto.

Arisa, protagonista indiscussa da anni della scena musicale italiana, oltre ad aver scritto pagine importanti della musica, nel tempo, ha cambiato tantissime volte look. La cantante, infatti, dall’inizio della carriera ad oggi, è passata dal caschetto scruto ad un taglio cortissimo fino a sfoggiare lunghi capelli il cui colore varia dal nero al biondo fino al rosa.

Anche gli outfit sono cambiati nel tempo ed oggi l’artista sfoggia spesso abiti sensuali che esaltano la sua femminilità. Arisa piace sempre di più per la capacità di cambiare restando sempre fedele a se stessa, ma andiamo a vedere com’era all’inizio della carriera.

Arisa, dagli esordi ad oggi: ecco com’era all’inizio della carriera

Oltre a cambiare stile, outfit e immagine, Arisa, nel corso della sua carriera, pur restando sempre fedele alla musica, si è anche divertita a tuffarsi in nuove avventure salendo, ad esempio, sul palco del Festival di Sanremo come prima donna accanto ad Emma Marrone, anche lei protagonista di diversi cambiamenti, Rocio Munoz Morales e Carlo Conti.

E’ stata giudice di X Factor, insegnante di canto nella scuola di Amici e giudice de Il cantante mascherato 2022. Inoltre, è stata concorrente di Ballando con le stelle 2021 portando a casa la vittoria. Un’artista, dunque, capace di cambiare e rinnovarsi esattamente come ha fatto dal punto di vista stilistico.

Oggi, dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, Arisa ha acquisito ancora più consapevolezza nella propria femminilità che sfoggia con orgoglio anche sui social dove è particolarmente amata dalle donne che, di lei, amano la schiettezza e la semplicità con cui riesce a raccontare anche le proprie fragilità.

La forza di Arisa deriva anche dalla sua famiglia come ha spiegato lei stessa pubblicando un lungo post su Instagram in occasione di San Valentino.

“Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male. Io oggi lo festeggerò con i miei genitori perché credo che la famiglia sia la sorgente dell’amore, chi te lo insegna e dove lo ritrovi sempre […] Ho avuto sempre un rapporto abbastanza difficile con la mia mamma come spesso accade nelle migliori famiglie, e credo di aver frainteso sempre tanti dei suoi comportamenti. Oggi però in ogni gesto che fa ci riconosco l’amore perché anche io amo..“, ha scritto su Instagram la cantante.