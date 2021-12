Macchie scure sul viso: 5 rimedi naturali top per eliminarle subito

Stanca delle macchie scure sul tuo viso? Prova questi questi 5 rimedi naturali eccezionali! Avrai subito un incarnato più liscio e luminoso, senza imperfezioni! Scopri subito di più.

Tutte noi facciamo i conti con il tempo che passa. Il corpo cambia, inesorabilmente, a volta già dopo i quarant’anni. I primi segni di questa metamorfosi compaiono sulle zona più delicate quali viso, collo e décolleté.

Tra gli inestetismi più odiosi ci sono le rughe d’espressione, che si concentrano soprattutto nelle zone del contorno occhi e delle labbra. Molto dipende dal fatto che, più passano gli anni e più il corpo produce meno collagene ed elastina, che assicurano tono ed elasticità alla cute.

Tra le imperfezioni più temute dalle donne ci sono anche le macchie scure d’età. Le cause sono molteplici: genetica, invecchiamento cutaneo, radiazioni solari, ormoni, patologie, sostanze irritanti e farmaci. Queste macchie, oltre che sul viso, possono comparire anche sulle mani.

In commercio si trovano tanti buoni prodotti, con principi attivi ad azione schiarente. Tra i migliori ci sono i sieri viso anti-macchie a base di acido ialuronico. L’importante è scegliere bene, in base al tipo di pelle; se, per esempio, questa è grassa o mista, meglio puntare su prodotti con formulazioni leggere, che non ostruiscano i pori.

Se anche tu hai delle macchie scure del viso e le hai provate quasi tutte senza buoni risultati, allora non ti resta che ricorrere al fai da te. Ti diciamo quali sono i 5 rimedi infallibili per eliminarle in pochissimo tempo senza fatica.

Macchie scure sul viso: 5 rimedi top, dal limone alle patate

Come dicevamo poc’anzi, puoi provare a combattere le macchie scure sul viso ricorrendo ad alcuni rimedi naturali. Molti di essi prevedono l’utilizzo di ingredienti low cost, che quasi tutte abbiamo in casa.

Di seguito, ne proponiamo 5 molto efficaci che danno ottimi risultati in poco tempo. Scopriamo insieme quali sono!

LEGGI ANCHE –> Maschera viso melagrana e miele: il rimedio top contro rughe e macchie d’età

Limone – Ricchi di vitamina C, sono in grado di schiarire le macchie scure sul viso. Fai così: metti un po’ di succo di limone su un dischetto di cotone idrofilo e strofinalo delicatamente sulla zona interessata. Lascialo asciugare e, poi, lava il viso accuratamente. Ripeti il trattamento due volte a settimana e vedrai che le macchie inizieranno a schiarirsi. Però, sei hai una pelle molto delicata, diluisci il succo di limone con dell’acqua minerale o, in alternativa, con un po’ di acqua di rose; Patate – Sono ricche di amido, una sostanza eccezionale per schiarire macchie, cicatrici, rossore da acne e altre imperfezioni. Procedi così: prendi una patata e tagliala a fette. Dopodiché applicale sulle zone da schiarire. Lascia agire per 5-10 minuti e, infine, risciacqua con acqua tiepida; Aloe vera – Ha proprietà antinfiammatorie ed è perfetta per migliorare le macchie scure sul viso. Questo prodotto contiene polisaccaridi che stimolano il rinnovamento cellulare. Puoi acquistare l’aloe in gel oppure ricavare direttamente il succo dalle foglie della pianta. Devi applicare il prodotto sulla zona da trattare e lasciarlo agire almeno per 15-20 minuti prima di risciacquare. Rimarrai soddisfatta dei risultati! Sandalo – Mescola 1 cucchiaio di polvere di sandalo, 1 cucchiaio di glicerina e 3 cucchiai di acqua di rose. Poi, applica il composto sulle macchie scure e lascialo agire per una decina di minuti. Trascorso il tempo utile, lava bene il viso con acqua tiepida e applica la crema idratante che usi di solito; Curcuma – Una spezia meravigliosa, che trova largo utilizzo non solo in cucina ma anche in tanti trattamenti di bellezza. La curcuma modifica il il tono della pelle, riparando i danni provocati dai radicali liberi, che spesso sono conseguenza di un’esposizione prolungata al sole. Crea una pasta utilizzando 2 cucchiai di curcuma, 1 cucchiaio di succo di limone e un po’ di latte (circa mezza tazzina da caffè). Applicala sulla pelle, lasciala agire per 5-10 minuti e, infine, risciacqua con acqua tiepida. Ripeti il trattamento 1-2 volte a settimana, a seconda di quanto siano scure le tue macchie.

Come vedi hai 5 soluzioni semplici e veloci per migliorare il tuo incarnato. Scegli il trattamento che più ti aggrada e sii costante.

I risultati non tarderanno ad arrivare, fidati di noi!