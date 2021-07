Makeup a lunga durata: 5 segreti che dovresti conoscere!

Il makeup a lunga durata è una necessità soprattutto in estate. Ecco 5 piccoli trucchetti per renderlo tale che forse non conosci.

Siete delle makeup addict e non volete rinunciare al makeup nemmeno durante la torrida estate oppure avete necessità di essere impeccabili per molte ore durante il vostro lavoro? Ecco alcuni segreti per rendere il vostro makeup a lunga durata e il trucco viso e occhi tenace e a prova di caldo, sudore e al passare delle ore.

Trucco labbra, occhi e viso non si scioglieranno più ma resteranno perfetti per ore, vi basterà seguire questi 5 consigli.

Avere un aspetto curato e un incarnato perfetto è fondamentale per moltissime donne che non rinunciano ad un makeup completo nemmeno in estate, quando il caldo torrido mette a dura prova anche il miglior cosmetico waterproof. Esistono però dei consigli che se seguiti scrupolosamente potranno regalarvi un makeup a lunga durata, consigli che forse nessuno ti ha mai dato.

1- Skincare perfetta

Un bel trucco parte sempre da una bella pelle, per questo se si vuole un makeup impeccabile e a lunga durata, si dovrà detergere la pelle con cura e con prodotti che riequilibrino la produzione di sebo che in chi ha la pelle grassa risulta essere molto generosa, soprattutto nella zona a T.

Si dovrà purificare la pelle con un detergente specifico e prima del makeup si potrà anche applicare una maschera a base di argilla, il rimedio naturale perfetto per trattare la pelle impura. Una beauty routine purificante, permetterà al makeup di durare di più proprio perché eviterà che l’epidermide si ingrassi sciogliendo il makeup.

2- Idratazione

Altro passo fondamentale per preparare il viso ad un makeup a lunga durata sarà l’idratazione. Niente di più sbagliato che truccare un viso secco e ruvido. Se invece la pelle del viso e del contorno occhi sarà perfettamente idratate, fondi, primer e correttori si ‘setteranno’ perfettamente sulla pelle.

3- Cipria

La cipria è un cosmetico fondamentale per rendere un makeup ‘long lasting’ e come abbiamo visto in un precedente articolo, non si dovrà per forza applicare a fine makeup ma anche prima come un vero e proprio primer.

Tuttavia, il fissaggio del makeup con la cipria in polvere, resta sempre il metodo più efficace per rendere un trucco viso e labbra impeccabile per molte ore. Basterà tamponare il viso con della cipria in polvere trasparente, nella giusta quantità perché altrimenti regalerebbe un antiestetico effetto gessoso.

Per quanto riguarda il trucco labbra, anche in questo caso per far diventare un rossetto a lunga durata, basterà tamponare il rossetto con della cipria dopo la prima applicazione e passarne subito una successiva.

4- Ombretto

Il trucco occhi, nello specifico tutto ciò che riguarda la bordatura dell’occhio con matite, kajal e eyeliner, potranno essere fissati in modo tenace, tamponando i tratti con un ombretto opaco dello stesso colore.

5- Acqua o Ghiaccio

Esistono in commercio moltissimi spray fissanti per il makeup, ma il vecchio trucco dell’acqua ghiacciata o del cubetto di ghiaccio resteranno sempre ottimi alleati delle donne.

Basterà tenere in frigorifero un contenitore spray con dell’acqua e a fine makeup vaporizzarla a circa 20 centimetri di distanza su tutto il viso. Questa operazione fisserà il makeup e lo renderà luminoso e dall’effetto naturale. Mentre se si sceglie di utilizzare il cubetto di ghiaccio, si dovrà inserire all’interno di una garza di cotone e tamponarlo sul viso.