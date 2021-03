Beppe Braida chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Beppe Braida chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera del noto conduttore e comico nostrano.

Beppe Braida è uno dei conduttori e comici più amati dal pubblico del piccolo schermo, che per anni è stato il volto del noto show comico Colorado. Beppe però è ancora molto altro. Tant’è che è stato come uno dei concorrenti della prima edizione dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Nome: Giuseppe Braida

Età: 57 anni

Data di nascita: 1963

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Conduttore

Luogo di nascita: Torino

Altezza: 168 cm

Peso: 70 kg

Tatuaggi: 2, una scritta giapponese sul braccio destro e l’altro sull’avambraccio sinistro

Profilo Social: Instagram

Beppe Braida vita privata

Beppe Braida nonostante sia uno dei personaggi a cui il pubblico si è affezionato durante il corso di questi anni, è un uomo estremamente riservato. Di lui, a parte notizie generiche come la data di nascita, è nato nel 1963 a Torino, non si sa molto. Se non che è un uomo particolarmente legato alla sua famiglia, ma non si è nemmeno a conoscenza se abbia qualcuno al suo fianco per quella che riguarda la sfera sentimentale. Sul suo percorso a livello professionale e formativo, invece, il discorso cambia radicalmente. In quanto si hanno in possesso numerose informazioni a tal proposito.

Nel 1989, Beppe è attivissimo nel mondo del cabaret e nel 1991 partecipa al Festival di Sanscemo, un festival che con ironia prendeva in giro la nota karmesse musicale. Braida, però, incontra la popolarità negli anni 2000 quando diventa un membro fisso del cast di Zelig, che vedeva all’epoca nel ruolo di padrone di casa Claudio Bisio e da lì la sua strada è tutta in salita grazie alla conduzione, qualche anno dopo, di Colorado.

Beppe Braida carriera

Come anticipato, la carriera di Beppe inizia nel 1989 come cabarettista e nel 1991 presenta il suo pezzo, Prof Ilatico, al Festival di Sanscemo, dove riesce a farsi notare tra i comici in gara. Sul piccolo schermo degli italiani, come già accennato, arriva nel 2000, dove riesce ad entrare nel cast di Zelig dove porta in scena le parodie dei conduttori dei telegiornali. Il ruolo gli permette di essere uno dei personaggi più amati dal piccolo del piccolo schermo. Tant’è che sempre sulle redi Mediaset approda a Colorado, insieme a Rossella Brescia, e a Buona Domenica.

Dopo l’esperienza a Mediaset, approda su Rai 1. Dove ha modo di poter collaborare al fianco di Antonella Clerici al programma Tutti pazzi per la tele e dopo quest’esperienza rimane sul canale pubblico per la realizzazione di Check In e Punto su di te. Dopo quest’esperienze, ritorna in Mediaset dove lavora a Saturday Night Live e come ospite speciale a Colorado, per l’edizione condotta da Diego Abatantuono e Chiara Francini.

Dopo quest’esperienza si prende una pausa dal piccolo schermo degli italiani, ma è pronto a tornare in tv con la prima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi su canale 5.

Beppe Braida Isola dei Famosi

Beppe è stato scelto dalla produzione di canale 5 per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, la prima che vede Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi, e sul suo profilo Instagram ha chiesto al suo fedele pubblico di sostenerlo in questa nuova avventura televisiva che lo vede per la prima volta fare il suo debutto nel mondo dei reality show. Riuscirà a primeggiare anche in questa nuova sfida? Staremo a vedere.

Beppe Braida all’Isola dei Famosi riuscirà a fare breccia ancora una volta nel cuore del pubblico del piccolo schermo? Staremo a vedere, ma le premesse per un ottimo percorso sembrano esserci davvero tutte.

Si ringrazia il sito chiecosa per le informazioni riportate.