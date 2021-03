Barbara De Rossi, chi è: età, altezza, peso, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attrice.

Barbara De Rossi è una delle attrici più amate dal pubblico e più apprezzate dagli addetti ai lavori. Bellissima, talentuosa e vera artista, Barbara De Rossi, con una carriera straordinaria, è riuscita anche a trasformarsi in conduttrice dando voce, ad esempio, alle storie delle donne protagoniste di Amore criminale.

Nome d’arte: Barbara De Rossi

Data di nascita: 9 agosto 1960

Età: 60 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: Attrice, Conduttrice televisiva

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 165 cm

Peso: 64 kg

Barbara De Rossi: età, altezza e Instagram

Barbara De Rossi è nata a Roma il 9 agosto 1960 sotto il segno del Leone. E’ cresciuta con il papà Gilberto e la mamma Sofia che era tedesca e la cui morte ha lasciato un vuoto profondo nella vita dell’attrice.

Su Instagram, l’attrice ha un profilo pubblico ed è seguita da 23,5mila followers. Ai fans regala spesso foto dei suoi lavori, ma anche scatti della sua vita privata mostrandosi in compagnia dei suoi affetti.

La carriera

La carriera comincia ufficialmente nel1976 quando vince il concorso di bellezza Miss Teenager alla presenza del regista Alberto Lattuada che, l’anno successiva, la fa debuttare al cinema come la figlia di Marcello Mastroianni nel film Così come sei (1978) e di Virna Lisi in La cicala (1980).

Nel 1982 recita nello sceneggiato Storia d’amore e d’amicizia, in cui recitò accanto a Claudio Amendola, Ferruccio Amendola, Massimo Bonetti ed Elena Fabrizi, ma la consacrazione arriva con la saga de La piovra.

Nel corso degli anni recita in tanti film come Nel giardino delle rose, Il giardino dei ciliegi, Maniaci sentimentali, Il pranzo della domenica, Matrimonio alle Bahamas, Universitari – Molto più che amici e in fiction come Amiche, La stagione dei delitti, Un ciclone in famiglia, Un coccodrillo per amico, Fratelli Benvenuti, Le tre rose di Eva, Pupetta – Il coraggio e la passione, L’onore e l’orgoglio.

Conduce, inoltre, Amore Criminale e Il terzo indizio.

La vita privata

Dal 1988 al 1990 Barbara De Rossi è stata sposata con Andrea Busiri Vici. Nel 1995 ha sposato il ballerino e coreografo serbo Branko Tesanovic, dal quale ha una figlia, Martina, nata nello stesso anno (10 ottobre 1995). Il matrimonio è finito per incompatibilità caratteriali e dal 2015 è fidanzata con l’ex modello e imprenditore di Firenze Simone Fratini.