Quest’attrice è arrivata al successo giovanissima, con il suo primo ruolo importante: è stata madre dei draghi e ha vissuto un incubo nella vita reale.

A renderla indimenticabile sono la sua bellezza e la sua bravura, ma di certo anche la sua estrema simpatia ha giocato un ruolo fondamentale nella costruzione della sua fama.

Quest’attrice giovane quanto famosa è diventata celebre per le sue espressioni buffe e per l’estrema mobilità delle sue sopracciglia, tanto che secondo molto il suo viso ricorda terribilmente quello di un cartone animato.

Una delle scene più difficili della sua carriera è arrivata proprio al principio delle riprese per la serie che le avrebbe regalato la fama internazionale. Si trattava di una scena di nudo e conteneva anche una certa dose di violenza.

Fortunatamente la sua grande amicizia con l’attore che compariva con lei nella scena incriminata le ha consentito di superare senza troppi traumi l’imbarazzo.

Nel corso del tempo il personaggio di quest’attrice si è guadagnato molti nomi, e ha avuto una drammatica conclusione alla fine della serie, ma è rimasto comunque uno dei personaggi meglio riusciti della storia di cui è stato protagonista.

Anche nella vita reale, però, l’attrice ha dovuto affrontare un momento terribile, che le ha fatto temere di non riuscire a sopravvivere a un terribile male che l’aveva colpita.

Madre dei Draghi, attrice sex symbol e ragazza fortunata

Molti non la riconoscono senza l’ormai iconica parrucca bionda e lunghissima, ma i capelli di quest’attrice non sono mai stati lunghi e soprattutto non sono mai stati biondi! Solo da un certo punto in poi ha deciso di tingersi i capelli per facilitare l’applicazione delle moltissime parrucche che il suo personaggio ha portato nel corso della serie

Ovviamente stiamo parlando della bellissima, e divertentissima Emilia Clarke!

Per la sua fisicità minuta e per la bellezza del suo viso molti la considerano un vero e proprio sex symbol, ma facendo una carrellata delle sue fotografie Instagram è chiaro che quest’attrice non ami prendersi troppo sul serio anche se, quando lo fa, toglie letteralmente il fiato.

Dotata di un Q.I. superiore alla norma e di una sensibilità acutissima, Emilia ha cominciato la sua carriera a soli 23 anni vestendo (e in realtà svestendo) i panni di Daenerys Targaryen, un personaggio che è nato debole e insicuro ma che si è rapidamente evoluto trasformandosi in una regina forte e carismatica.

Quando venne scelta per la parte di Daenerys Emilia era appena uscita dalla scuola di recitazione ed era stata travolta (letteralmente) dall’amicizia di Jason Momoa, l’attore che avrebbe fatto coppia con lei nel corso della prima stagione.

Quando i due si incontrarono per la prima volta si trovavano insieme a molti altri membri della troupe e del cast di Game of Thrones in un albergo in Slovenia.

“Ero stanchissima ed ero carica di valigie. Ero appena arrivata nella grande hall di questo albergo quando sento gridare dall’altra parte della stanza “MOGLIETTINAAA!!” e vedo questo ragazzo enorme che mi corre incontro, mi abbraccia e mi getta letteralmente a terra per farmi le feste” ha raccontato Emilia rivivendo il suo primo, traumatico incontro con Jason Momoa. Da allora i due sono diventati amici per la pelle e continuano a vedersi ogni volta che ne hanno l’occasione.